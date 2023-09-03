تقرير يكشف عن تغيير جذري في مادة لوحة مفاتيح آيباد

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الأحد بأن شركة آبل سوف تطلق إصدارًا أقوى وأرقى من لوحة المفاتيح المخصصة لحواسيب اللوحية (آيباد ماجيك كيبورد) iPad Magic Keyboard.

وأضاف التقرير أن عملاقة التقنية الأمريكية سوف تُطلق أيضًا إصدارًا جديدًا من حاسوبها اللوحي (آيباد برو) iPad Pro في العام المقبل.

ويذكر أن لوحة المفاتيح ستستخدم غلافًا علويًا من الألومنيوم مع الاحتفاظ بالمواد الناعمة الموجودة في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح الآن.

ووفقًا لتقرير بلومبرج الأسبوعي الخاص بشركة آبل، سوف يأتي الإصدار الجديد من (ماجيك كيبورد) مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C واحد فقط.

وأشار التقرير إلى أن لوحة المفاتيح الحالية عرضة للانحناء والتمزق بمرور الوقت، لذا يُأمل أن تعمل الحافظة العلوية المصنوعة من الألومنيوم ولوحة التتبع الأكبر حجمًا، التي كُتب عنها الأسبوع الماضي، على تحسين الأمور. ومع ذلك، يتساءل البعض عن عما سيحدث لشاشة آيباد حين إغلاق هذا الغلاف العلوي القاسي عليها.

ووفقًا لبلومبرج، فإن تصميم حاسوب (آيباد برو) المُحدَّث لن يأتي حتى العام المقبل، لذا يُنتظر أن يُكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأشهر القادمة.

ويُعتقد أن (ماجيك كيبورد) الأكثر صلابة المزودة بلوحة تتبع أكبر سوف تقطع شوطًا طويلًا في جعل الحاسوب اللوحي كأنه حاسوب محمول.

وأفاد تقرير من بلومبرج نُشر يوم الأربعاء الماضي بأن شركة آبل تختبر طابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع الإطارات الفولاذية لبعض ساعاتها الذكية القادمة.

وأضاف التقرير أن لهذا النهج القدرة على تبسيط سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، وإذا نجحت الاختبارات مع ساعات آبل، فسوف تتطلع الشركة إلى استخدام التقنية في المزيد من المنتجات على مدى السنوات القليلة المقبلة.

هذا، وقد أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي رسميًا أنها ستعقد حدثًا خاصًا في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة هواتف آيفون الجديدة.