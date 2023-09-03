مؤسس DeepMind يدعو إلى تشديد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي

قال (مصطفى سليمان)، المؤسس المشارك لشركة (ديب مايند) DeepMind التابعة لشركة جوجل لصحيفة فايننشال تايمز إنه يجب على الولايات المتحدة ألا تسمح بشرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلا للمشترين الذين يوافقون على استخدام التقنية على نحو أخلاقي.

وقال سليمان إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض الحد الأدنى من المعايير العالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويجب على الشركات أن توافق على الأقل على الالتزام بالتعهد نفسه الذي قدمته شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى البيت الأبيض.

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، قدمت شركات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك: (أوبن أي آي) OpenAI، وألفابت، وميتا، تعهدت بإيجاد طرق تُمكِّن المستهلكين من تحديد المواد التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، كما تعهدت باختبار أمان أدواتها قبل طرحها للجمهور.

وتشمل الالتزامات الطوعية تطوير طريقة تُمكِّن المستهلكين من تحديد المحتوى الذي تنشئه التقنية الناشئة، مثل: إضافة العلامات المائية، بالإضافة إلى إشراك خبراء مستقلين لتقييم أمان أدواتها قبل طرحها للجمهور.

وفي خطاب مفتوح في شهر أيار/ مايو الماضي، أثار خبراء الصناعة وقادتها المخاوف من «خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي»، وحثّوا صانعي السياسة على مساواة مخاطر التقنية بالمخاطر التي تشكلها الأوبئة والحرب النووية.

وقال سليمان: «يجب على الولايات المتحدة أن تُلزم أي مستهلك لشرائح إنفيديا بالتوقيع على الأقل على الالتزامات الطوعية، وقد تفعل أكثر من ذلك».

وبعد أن قالت شركة إنفيديا الأسبوع الماضي إن إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) حظرت مبيعات بعض من أكثر الشرائح الدقيقة قيمة من شركة إنفيديا إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة بشأن وصول الصين إلى موارد التقنية المهمة.

ولكن سرعان ما قال متحدث باسم وزارة التجارة في الولايات المتحدة إن إدارة بايدن لم تمنع مبيعات الشرائح إلى الشرق الأوسط بصورة كاملة.

يُشار إلى أن (مصطفى سليمان) هو أيضًا المدير التنفيذي لشركة (إنفليكشن أي آي) Inflection AI، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي تدعمها مايكروسوفت، وقد جمعت 1.3 مليار دولار في شهر حزيران/ يونيو من إنفيديا وشركات أخرى.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أطلقت (إنفلكشن) روبوت الدردشة (باي) Pi، الذي كان يُعتقد أنه سوف يتفوق على (شات جي بي تي) ChatGPT من (أوبن أي آي)، الذي أثار إطلاقه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى حالة الاستنفار القصوى في تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.