شاومي تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية لها

تخطط شركة شاومي الصينية لدخول سوق السيارات الكهربائية مع توقعات ببدء الإنتاج الكامل لها بحلول مطلع عام 2024 المقبل.

ووفقًا لتقارير تداولتها وسائل الإعلام الصينية المحلية، فإن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء مصنع السيارات الكهربائية الخاص بها في منطقة يتشوانغ بالعاصمة بكين.

واعتمدت شاومي على خطة تتضمن إنشاء المصنع على مرحلتين، انتهت المرحلة الأولى منتصف العام الجاري، في حين ستبدأ المرحلة الثانية عام 2024 المقبل.

ويتألف المصنع من أربعة مبانٍ ومنشأة اختبار حديثة، وتستهدف شاومي إنتاجًا يصل إلى 150 ألف سيارة سنويًا، بحسب التقارير المنشورة.

جدير بالذكر أن المصنع قد اجتاز بالفعل مرحلة الفحص في يونيو/ حزيران الماضي، وقد رُصدت سيارة شاومي وهي تخضع للاختبارات عدة مرات على الطرق في ظروف جوية مختلفة.

ويسود المصنع حاليًا جو هادئ مع الحد الأدنى من أنشطة الموظفين وضوضاء البناء الخافتة.

ويثق الرئيس التنفيذي لشاومي، لي جون، في قدرة شركته على تشغيل المصنع وبدء مرحلة الإنتاج الكامل لسيارتها الكهربائية المنتظرة مطلع عام 2024 المقبل.

وأكد رئيس مجموعة شاومي، لو ويبينج، تركيز الشركة على قطاع السيارات الكهربائية مشيرًا إلى عزم الشركة زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير المخصص لها.

وتهدف الشركة الصينية على المدى البعيد إلى أن تصبح إحدى الشركات الخمسة الكبرى المصنعة للسيارات، مثلما فعلت في قطاع الهواتف الذكية، كما تتبنى إستراتيجية لإنشاء مصانع سيارات خاصة بها.

وتمتلك بعض الشركات التقنية مثل آبل وسوني خططًا لتطوير سيارات ذكية خاصة بها بالتعاون مع شركات إنتاج السيارات العالمية.

وتصدم الآمال العريضة لشاومي بمنافسة شرسة مع شركات السيارات الموجودة منذ سنوات طويلة. ومع ذلك، يتوقع محللون أن تشكل السيارات الذكية نحو 5% من إيرادات الشركة خلال عام 2024.