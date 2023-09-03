أفضل ساعات Garmin لهواة رياضة الجري

إذا كنت من هواة رياضة الجري، وتبحث عن ساعة ذكية تساعدك في تتبع تقدمك، فمن المحتمل أنك بحثت في الويب عن أفضل الساعات الذكية التي تساعدك في هذا الصدد، ووجدت خيارات لا حصر لها، منها: ساعات آبل وسامسونج وجوجل وأمازون التي تتضمن مزايا لتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة ومنها: رياضة الجري، بالإضافة إلى بعض العلامات التجارية الأخرى مثل: Coros و Suuntos التي تكتسب شعبية بين الرياضيين. ولكن حتى مع كل هذه المنافسة، ما تزال شركة Garmin هي الخيار المفضل للكثير من العدائين.

يعود السبب في ذلك إلى تركيز Garmin في ترقية مزايا ساعاتها باستمرار لتلبية احتياجات الرياضيين، مثل: إضافة شاشة AMOLED إلى بعض الطرز، وزيادة عمر البطارية وتحسين دقة تتبع اللياقة البدنية، وغير ذلك.

وفي هذا المقال، سنذكر بعض أفضل طرز ساعات Garmin المناسبة لهواة رياضة الجري:

1- ساعة Garmin Forerunner 265:

تُعد ساعة Forerunner 265 بمثابة مدرب شخصي افتراضي، فهي تراقب درجة الاستعداد للتدريب، وتقيس مستويات التوتر والتغير في معدل ضربات القلب (HRV). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على رسوم توضيحية متحركة لتعليمك كيفية أداء التمارين المختلفة، كما تراقب أنماط النوم لديك.

تحتوي هذه الساعة على شاشة تعمل باللمس من نوع (AMOLED) مقاسها 1.3 بوصة، وتتميز بتصميم خفيف الوزن لا يقيد الحركة. وفي وضع الساعة الذكية، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 13 يومًا من عمر البطارية، أو الحصول على ما يقارب 20 ساعة أثناء تفعيل وضع GPS.

تتضمن هذه الساعة أكثر من 30 ملفًا مدمجًا لتتبع الأنشطة المختلفة مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة وغيرها. كما تحتوي على عدة مزايا لتحديد مستويات لياقتك البدنية والحصول على جلسات تدريب مخصصة لك، مما يساعدك في تحسين لياقتك البدنية.

2- ساعة Garmin Forerunner 55:

تأتي ساعة Forerunner 55 بتصميم بسيط وأنيق وتتميز بأنها خفيفة الوزن ومريحة، وتحتوي هذه الساعة على جميع المزايا الضرورية لهواة رياضة الجري، فهي تتبع الوقت والمسافة المقطوعة وسرعتك أثناء الجري أو المشي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

تتضمن هذه الساعة مزايا لمراقبة المؤشرات الصحية المختلفة ومنها: معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى إمكانية تتبع الأنشطة الرياضية الأخرى غير الجري، إذ تتضمن هذه الساعة ملفات خاصة بأنشطة رياضية مختلفة يمكنك استخدامها لتتبع الرياضات الأخرى.

تتميز هذه الساعة بعمر البطارية الطويل، إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى أسبوعين في وضع الساعة الذكية (smartwatch mode)، وما يصل إلى 20 ساعة في وضع GPS.

3- ساعة Garmin Epix Gen 2:

تأتي ساعة Garmin Epix Gen 2 مع شاشة تعمل باللمس وتتميز بالمتانة، وتضم إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر التآكل. لذا، لن يكون الصدأ مشكلة إذا قررت السباحة وأنت ترتدي هذه الساعة، كما أنها تتحمل الغمر إلى ما يصل إلى 100 متر من الماء.

تحتوي هذه الساعة أيضًا على جميع المزايا الخاصة بالجري التي تتوقعها، إذ يقيس تطبيق Running Power السرعة والمسافة والاختلاف في السرعة خلال الجري. ويمكنك تخصيص روتين التدريب الخاص بك، والاستفادة من الخرائط المحملة سابقًا مما يساعدك في التخطيط للطرق التي تود ممارسة الجري فيها.

تتميز ساعة Epix Gen 2 بعمر بطارية ممتاز، إذ تستمر في العمل لمدة 16 يومًا في وضع الساعة الذكية (smartwatch mode). ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 42 ساعة في وضع GPS، مما يجعلها ملائمة للمغامرات الخارجية الطويلة.

4- ساعة Forerunner 965:

تُعدّ ساعة Garmin Forerunner 965 مثالية لتتبع رياضة الجري إذ يسهل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والخرائط المدمجة تخطيط طرق التدريب الخاصة بك، كما توفر المقاييس المتقدمة المتوفرة في هذه الساعة بيانات شاملة عن إحصائيات التمرين.

تحتوي هذه الساعة على شاشة تعمل باللمس من نوع (AMOLED) مقاسها 1.4 بوصة، وهي محاطة بإطار مصنوع من التيتانيوم الخفيف الوزن. وتتميز بعمر بطارية طويل إذ يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى 23 يومًا في وضع الساعة الذكية (smartwatch mode)، أو ما يصل إلى 31 ساعة في وضع GPS.

وباستخدام تطبيق Garmin Connect، ستتمكن من الوصول إلى كل ما تحتاج إليه لتعيين أهدافك الشخصية وتتبعها فيما يتعلق برياضة الجري واللياقة البدنية بشكل عام.