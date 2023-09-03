آبل تروّج لتطبيقاتها الخاصة عبر موقعها الإلكتروني

أطلقت آبل قسمًا جديدًا في موقعها الإلكتروني الرسمي يسلط الضوء على تطبيقاتها الخاصة التي تتيحها للمستخدمين عبر أجهزتها المختلفة.

وخصصت الشركة صفحة “تطبيقات آبل Apps By Apple” لاستعراض تطبيقاتها المختلفة والتركيز على الميزات التي تقدمها للمستخدمين على أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وساعتها الذكية.

ووصفت آبل تطبيقاتها بأنها “تطبيقات قوية وبديهية صُممت ليسهل الوصول إليها، ولتكون خاصة وآمنة، لمساعدة المستخدمين في التواصل والإبداع وإنجاز الأشياء”.

وقسمت الشركة تطبيقاتها وفقًا لتصنيفات مختلفة: الاتصال، والإبداع، والإنتاجية، والاستكشاف، والترفيه، والصحة واللياقة، كما تتيح تصفية تلك التطبيقات بحسب الجهاز المستخدم.

وتمتلك آبل عشرات التطبيقات التي تأتي عادةً مثبتة على نحو افتراضي في أجهزتها، وتتيحها للمستخدمين مجانًا على الأغلب، كما تسمح بإزالتها في حالة أراد المستخدم ذلك، وإعادة تثبيتها لاحقًا من متجر آب ستور.

ويعتمد الكثير من المستخدمين على تطبيقات الشركة الافتراضية، التي يجدون فيها بديلًا ملائمًا عن التطبيقات الخارجية “تطبيقات الطرف الثالث” التي عادةً ما تكون محدودة أو مأجورة أو تعرض إعلانات مزعجة أو أقل أمانًا مقارنةً بتطبيقات آبل.

ويسلط الموقع الإلكتروني الضوء أيضًا على الميزات المدمجة في نظام التشغيل مثل المساعد الشخصي سيري، وخدمة iCloud السحابية، وميزة الاتصال بالسيارة كاربلاي، وغيرها.

وتطلق آبل حملتها الترويجية الجديدة لتطبيقاتها في وقتٍ ينتشر فيه الحديث حول عزم الشركة إتاحة تحميل التطبيقات من متاجر أخرى للتطبيقات بخلاف متجر آب ستور.

وكشفت آبل في وقتٍ سابق أن تطبيقات الطرف الثالث الخارجية أكثر شعبيةً من تطبيقاتها الخاصة.