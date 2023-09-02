Arm تجذب استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى

صنفت مجموعة سوفت بنك بعض عملاء شركة آرم Arm الكبار كمستثمرين استراتيجيين للطرح العام الأولي لشركة الرقائق، من ذلك آبل وإنفيديا وإنتل وسامسونج. ومن بين المستثمرين أيضًا شركات ألفابت و AMD و Cadence Design Systems و Synopsys، من بين آخرين.

وتجري سوفت بنك منذ أشهر مناقشات مع عملاء Arm وشركائها، وتضع اللمسات النهائية على الخطط.

ومع ذلك، قد تتغير التفاصيل مع اقتراب الشركة من الاكتتاب العام الأولي، الذي من المتوقع أن يبدأ عرضه الترويجي بحلول الأسبوع المقبل للمستثمرين، الذين يضعون مبالغ تتراوح بين خمسة وعشرين مليون دولار إلى مئة مليون دولار.

ويساعد إظهار الدعم من بعض الأسماء الكبرى في صناعة التكنولوجيا في تعزيز العرض، الذي من المتوقع أن يجمع ما بين خمسة مليارات دولار وسبعة مليارات دولار.

وكانت سوفت بنك، التي استحوذت في عام 2016 على Arm، تهدف في السابق إلى تقييم أعمال الرقائق بمبلغ يتراوح بين ستين مليار دولار إلى سبعين مليار دولار، ولكن الرقم قد يكون أكثر في حدود خمسين مليار دولار إلى ستين مليار دولار.

وتستفيد سوفت بنك من اهتمام المستثمرين بصناعة الرقائق، التي استفادت من الإنفاق على معدات الذكاء الاصطناعي. وارتفع هذا العام مؤشر سوق أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا، متجاوزًا بكثير مؤشر ستاندرد آند بورز خمسمئة S&P 500 وغيره من المؤشرات الرئيسية.

وتوفر Arm تصميمات الرقائق وتقنيات التراخيص الأساسية لأكثر من مليار هاتف ذكي يباع سنويًا، وحاولت في السنوات الأخيرة توسيع نطاق وصولها إلى مجالات جديدة، مثل الحواسيب المستخدمة في مراكز البيانات.

وتدرس الشركة تسعير أسهمها في 13 سبتمبر، على أن يبدأ تداول السهم في اليوم التالي، وكانت Arm تتطلع في البداية إلى جمع ما بين ثمانية مليارات دولار إلى عشرة مليارات دولار، ولكنها خفضت الهدف بعد قرار سوفت بنك بالاحتفاظ بأسهم إضافية، وهي خطوة تضمنت شراء حصة صندوق الرؤية في مصمم الرقائق. وقدرت هذه الصفقة شركة الرقائق بأكثر من أربعة وستين مليار دولار.

ويمثل الظهور الأول الناجح لشركة Arm فائدة كبيرة للرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، بعد أن خسر في العام الماضي صندوق الرؤية رقمًا قياسيًا قدره ثلاثين مليار دولار. وقد يحفز الظهور الناجح عشرات الشركات على متابعة خططها للاكتتاب العام الأولي.

وجمعت Arm قائمة طويلة من الضامنين للاكتتاب العام الأولي، مما يعكس الانتشار العالمي للشركة وحرص البنوك على تأمين مكان في الصفقات الكبيرة، حيث تقود شركات باركليز وغولدمان ساكس وجي بي مورغان وميزوهو عملية الطرح.