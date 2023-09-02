5 من أفضل أجهزة المطبخ الذكية

تساعد أجهزة المطبخ الذكية في تحويل أي مطبخ إلى بيئة عصرية، كما أنها تعمل بكفاءة عالية لتسهيل الكثير من المهام داخل المطبخ وتوفير الوقت والجهد، وتزيد المتعة أثناء الطهي وتحضير القهوة وأي أصناف طعام أخرى.

تتضمن أجهزة المطبخ الذكية آلات صُنع القهوة، والغلاية الذكية، والمقلاة الهوائية الذكية وغيرها العديد من الأجهزة التي سنذكر منها ما يلي:

1- المقلاة الهوائية الذكية COSORI Dual Blaze:

تعمل المقلاة الهوائية الذكية (COSORI Dual Blaze) بقوة 1750 واط، وسعتها ما يقارب 7.7 لترات، وتتضمن إعدادات طهي متعددة وتعمل مع المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa.

تحتوي هذه المقلاة الذكية على 12 إعدادًا للطهي، منها: الخبز، والشي، والتحميص والقلي الهوائي، وتضمن عناصر التسخين المزدوجة طهيًا متساويًا لمختلف أنواع الأطعمة، وتعمل وحدة التحكم في درجة الحرارة، بالإضافة إلى الخوارزمية الذكية لضبط درجة الحرارة بشكل متناغم لضمان أن يكون طعامك مطهيًا بأفضل طريقة دون أن يجف كثيرًا أو يكون غير مطهي بالدرجة المطلوبة.

يمكنك التحكم في المقلاة الهوائية الذكية عن بُعد باستخدام تطبيق (VeSync)، ومراقبة تقدم الطهي، وتلقي الإشعارات، وتنشيط المساعد الصوتي (أليكسا) أو (مساعد جوجل) Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، هناك المئات من الوصفات داخل التطبيق التي يمكنك تجربتها باستخدام هذه المقلاة.

2- آلة صُنع القهوة الذكية De’Longhi Dinamica Plus:

De’Longhi Dinamica Plus هي آلة يمكنها تحضير 16 مشروبًا مختلفًا من القهوة بلمسة زر واحدة. ويتعرف النظام الذكي الذي تعمل به هذه الآلة تفضيلاتك الشخصية فيما يتعلق بالقهوة، ويسرد المشروبات المختارة بشكل متكرر كأفضل الخيارات في الشاشة التي تعمل باللمس.

وتحتوي هذه الآلة على مطحنة للقهوة تتضمن 13 إعدادًا مختلفًا لضمان طحن حبوب القهوة بشكل متساوٍ ودقيق لإظهار أفضل رائحة ونكهة للقهوة.

3- الغلاية الكهربائية الذكية Govee Smart Gooseneck:

تأتي الغلاية الكهربائية الذكية (Govee Smart Gooseneck) بتصميم أنيق ومميز، وتتضمن إعدادات مجهزة سابقًا لتسهيل التحكم فيها. وتتوافق مع المساعد الصوتي أليكسا ومساعد جوجل، حتى تتمكن من التحكم فيها بصوتك عن بُعد، إذ يمكنك ضبطها لغلي الماء إلى درجة الحرارة التي تريدها بين 104 و 212 درجة فهرنهايت. بالإضافة إلى أنها ستحتفظ بالماء عند درجة الحرارة التي تختارها لمدة ساعتين.

وباستخدام تطبيق (Govee Home) المصاحب لها، يمكنك إنشاء جداول زمنية لتحديد أوقات البدء بغلي الماء، مما يساعدك في ضبط وقت الغليان مع موعد استيقاظك صباحًا على سبيل المثال، لتتمكن من تحضير قهوتك بسرعة.

ويمكنك أيضًا ضبط إعدادات لدرجات حرارة مخصصة لأنواع مختلفة من المشروبات. وهناك أيضًا مزية الغليان السريع، والتوقف تلقائيًا عن العمل في حالة تفريغ الغلاية من الماء، مما يحميها من التلف.

4- طنجرة الضغط الذكية Instant Pot Pro Plus:

يمكنك تشغيل طنجرة الضغط الذكية Instant Pot Pro Plus وضبطها عبر تطبيق Instant Brands Connect، الذي يحتوي أيضًا على أكثر من 1900 وصفة طعام.

يمكن استخدام هذه الطنجرة الذكية كطنجرة ضغط، أو طنجرة عادية، أو طنجرة للطبخ بالبخار، أو مقلاة، وغير ذلك، وهذا يُسهّل طهي الأطباق المختلفة باستخدام جهاز واحد. كما يتوفر داخل التطبيق العديد من الوصفات التي تأتي مع تعليمات حول كيفية تحضيرها خطوة بخطوة.

يمكنك ضبط Instant Pot Pro Plus مباشرة من التطبيق، وستجد أكثر من 10 ميزات أمان مدمجة، مثل: الحماية من ارتفاع درجة الحرارة والقفل الآمن، وغيرها.

5- ميزان الطعام الذكي arboleaf:

يتضمن ميزان الطعام الذكي arboleaf مستشعرات لقياس الوزن بدقة، ويعمل هذا الميزان الذكي مع تطبيق Arboleaf الذي يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ويمكنك إظهار الأوزان في التطبيق بوحدات مختلفة، مثل: الجرام، والمليلتر وغيرها.

يمكنك أيضًا مراجعة المعلومات الغذائية لكل المكونات عبر التطبيق، مما يسهل مراقبة السعرات الحرارية. وباستخدام هذا الميزان يمكنك وزن مكونات بما يصل إلى 9 كيلوجرامات.