واتساب تعمل على إعادة تصميم واجهة المستخدم
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واتساب تعمل على إعادة تصميم واجهة المستخدم

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تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على إعادة تصميم واجهة المستخدم، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق في نظام أندرويد.

وتتبنى المنصة الجيل الثالث من لغة تصميم جوجل “ماتريال ديزاين 3” في الواجهة الجديدة للتطبيق، كما أضافت خيارات لتصفية الرسائل على نحو سريع، كما شهد الشريط العلوي بعض التغييرات، ومنها إضافة خلفية بيضاء.

ويجد المستخدمون أعلى الصفحة الرئيسية للمحادثات أربع خيارات مختلفة لتصفية الرسائل، يُطلق عليها “المرشحات Chat Filters”، وهي تتيح عرض كافة المحادثات، وهو الخيار الافتراضي، أو الرسائل غير المقروءة فقط، وكذلك إمكانية عرض الرسائل الشخصية أو الرسائل المرتبطة بالعمل استنادًا إلى نوع الحساب.

وأعادت واتساب تصميم الشريط العلوي لإضافة الصورة الشخصية، مع تغيير خلفية تلك المساحة إلى اللون الأبيض، وتغيير لون شعار التطبيق إلى اللون الأخضر، في حين تظهر الخلفية كاملة باللون الأسود عند تفعيل الوضع الليلي.

واتساب تعمل على إعادة تصميم واجهة المستخدم

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ولا تزال الواجهة الجديدة للتطبيق قيد التطوير، وقد تُجرى عليها المزيد من التعديلات في الفترة الحالية، قبل إطلاقها لكافة المستخدمين، كما يتوقع أن تشهد واجهة التطبيق في آيفون تغييرات مماثلة.

وتختبر المنصة أيضًا تغير موضع شريط التنقل إلى الجهة السفلية من الشاشة، على غرار ما هو موجود في نسخة آيفون من التطبيق.

وتسعى واتساب عبر تلك التعديلات الجديدة في الواجهة إلى تحسين تجربة استخدام تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم.

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