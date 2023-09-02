متى تبدأ رحلة عودة سلطان النيادي إلى الأرض وكيف تتابعها؟
رائد الفضاء الإماراتي؛ سلطان النيادي.
دراسات وتقارير

متى تبدأ رحلة عودة سلطان النيادي إلى الأرض وكيف تتابعها؟

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انطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس/ آذار الماضي في صاروخ (فالكون 9) من شركة (سبيس إكس) SpaceX، وكان المفترض أن يعود إلى الأرض اليوم السبت بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بالقيام بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت لمدة ستة أشهر.

ولكن أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن تأجيل عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بسبب ظروف الطقس غير المواتية بالقرب من مواقع الهبوط قبالة ساحل فلوريدا.

ووفقًا لما أكدته وكالة (ناسا)، وشركة (سبيس إكس) فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر وفقًا لظروف الطقس.

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سيغادر سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية رفقة زملائه في طاقم (Crew-6) الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية ضمن البعثة 69؛ وهم: ستيفن بوين، ووارين هوبيرغ من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وأندري فيدياييف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

ومن المقرر أن يهبط الفريق مرتديًا بدلات الضغط الخاصة بهم، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك.

استعداد سلطان النيادي للعودة:

بدأ سلطان النيادي بتوديع زملائه في محطة الفضاء الدولية قبيل ساعات من انتهاء مهمته، إذ قال النيادي وطاقم (Crew-6) المرافق له على متن محطة الفضاء الدولية: “إنهم بدأوا المهمة كزملاء، والآن يختمونها كإخوة، مؤكدًا أنه اكتسب عائلة ثانية خلال الأشهر الستة التي قضاها على متن المحطة”.

وكتب النيادي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، تويتر سابقًا: “بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة..”.

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: “من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى”.

كما نشر النيادي، يوم أمس الجمعة صورة تجمعه مع زملائه رواد الفضاء المتواجدين على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها بكلمة (عائلة) باللغات العربية والروسية والإنجليزية.

أبرز إنجازات سلطان النيادي في الفضاء: 

ارتكزت مهمة الطاقم (CREW 6) الذي ضم رائد الفضاء سلطان النيادي، على تنفيذ جدول مزدحم من الأبحاث العلمية، للقيام بها على متن محطة الفضاء الدولية، وشملت: الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع.

كما شارك النيادي في أنشطة مختلفة إلى جانب زملائه في الطاقم بهدف اكتساب رؤى علمية جديدة، حيث تضمنت أبحاثًا حول أمراض القلب الناتجة عن اختلاف الأجواء بين الفضاء والأرض. بالإضافة إلى القيام بالتجارب الاختبارية المتعلقة بالفيزياء الفضائية وفهم كيفية تفاعل المواد التي أُنتجت على الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى.

ومن أبرز المهام التي شارك فيها سلطان النيادي ما يلي:

1- خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب:

نجح سلطان النيادي في مطلع شهر مايو الماضي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي (ستيفن بوين) واستمرت المهمة لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة، بغرض الترتيب لتركيب ألواح شمسية لتشغيل المحطة، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها، وتغيير وحدة RFG لترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band في محطة الفضاء الدولية.

كما تمكن سلطان النيادي من تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفضاء في مطلع شهر مايو أيضًا؛ إذ أصبح أول رائد فضاء يمارس رياضة الجوجيتسو في محطة الفضاء الدولية، وهي رياضته المفضلة التي مارسها لسنوات على الأرض، وقد ساعدته كثيرًا في التأقلم مع الحياة على متن المحطة الدولية.

2-  تجربة إنتاج بلورات بروتينات الأجسام المضادة PCG2:

وشارك النيادي أيضًا خلال مهمته، في نقل الأجهزة والمعدات بين محطة الفضاء الدولية، ومركبة سبيس إكس CRS-27 غير المأهولة، بالإضافة إلى المشاركة في تجربة إنتاج بلورات بروتينات الأجسام المضادة PCG2، داخل مختبر وحدة (كيبو) اليابانية، التي تركز في جزيء البروتين GIRK2، الذي يؤثر في معدل ضربات القلب، والمرتبط بعدد من الحالات الصحية الخطيرة منها: الصرع، واضطراب ضربات القلب، والإدمان.

3- تجربة Cardio Breath لتحليل تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب:

شارك النيادي أيضًا في تجربة (Cardio Breath) لتحليل تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب، والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، حيث راقب معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب باستخدام قميص المراقبة الحيوية، الذي طُور لصالح وكالة الفضاء الكندية.

4- تجربة (HRF VEG) لتعزيز فهم الزراعة والتغذية في الفضاء:

شارك النيادي أيضًا في تجربة (HRF VEG) لتعزيز فهم الزراعة والتغذية في الفضاء، وفهم الفوائد الصحية والسلوكية العامة لوجود النباتات والأغذية الطازجة المزروعة في الفضاء.

5- دراسة مسببات الأمراض: 

شارك النيادي أيضًا في دراسة مسببات الأمراض في محطة الفضاء الدولية، حيث تدرس استجابة الجهاز المناعي للبكتيريا في البيئة العادية وفي بيئة الجاذبية الصغرى.

وشملت مهمة سلطان النيادي جانبًا مجتمعيًا أيضًا، تبلور في سلسلة (لقاء من الفضاء)، التي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبين للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

كيفية متابعة رحلة العودة: 

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام اكتمال استعداداتها لتوفير تغطية استثنائية شاملة لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من الفضاء عبر قنواتها ومنصاتها.

وستشمل هذه التغطية بثًا مباشرًا لمختلف مراحل عودة سلطان النيادي إلى الأرض بعد أطول مهمة فضائية قام بها رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، قام خلالها بإنجاز 200 تجربة علمية لصالح 5 وكالات فضاء وجامعات محلية وأجنبية.

ويمكنك متابعة البث المباشر لرحلة العودة عبر قناة دبي وسما دبي في التلفاز، وكذلك عبر منصات المؤسسة عبر الإنترنت.

كما سيقدم  مركز محمد بن راشد للفضاء بثًا مباشرًا لرحلة عودة النيادي إلى الأرض عبر منصاته باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكنك متابعة البث بسهولة عبر قناة المركز في يوتيوب:

ستبدأ رحلة العودة يوم الأحد 3 سبتمبر/أيلول، الساعة  3:05 عصرًا بتوقيت الإمارات، وموعد الوصول إلى الأرض يوم الإثنين 4 سبتمبر الساعة 8:07 صباحًا بتوقيت الإمارات.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يديره مركز محمد بن راشد للفضاء يُعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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