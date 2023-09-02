متى تبدأ رحلة عودة سلطان النيادي إلى الأرض وكيف تتابعها؟

انطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس/ آذار الماضي في صاروخ (فالكون 9) من شركة (سبيس إكس) SpaceX، وكان المفترض أن يعود إلى الأرض اليوم السبت بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بالقيام بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت لمدة ستة أشهر.

ولكن أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن تأجيل عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بسبب ظروف الطقس غير المواتية بالقرب من مواقع الهبوط قبالة ساحل فلوريدا.

ووفقًا لما أكدته وكالة (ناسا)، وشركة (سبيس إكس) فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر وفقًا لظروف الطقس.

تم تحديد موعد جديد لانفصال مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، وعودتها إلى الأرض.#ترجع_بالسلامة_سلطان#طموح_زايد pic.twitter.com/U5YD48gyuU — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 1, 2023

سيغادر سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية رفقة زملائه في طاقم (Crew-6) الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية ضمن البعثة 69؛ وهم: ستيفن بوين، ووارين هوبيرغ من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وأندري فيدياييف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

ومن المقرر أن يهبط الفريق مرتديًا بدلات الضغط الخاصة بهم، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك.

استعداد سلطان النيادي للعودة:

بدأ سلطان النيادي بتوديع زملائه في محطة الفضاء الدولية قبيل ساعات من انتهاء مهمته، إذ قال النيادي وطاقم (Crew-6) المرافق له على متن محطة الفضاء الدولية: “إنهم بدأوا المهمة كزملاء، والآن يختمونها كإخوة، مؤكدًا أنه اكتسب عائلة ثانية خلال الأشهر الستة التي قضاها على متن المحطة”.

وكتب النيادي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، تويتر سابقًا: “بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة..”.

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: “من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى”.

بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة.. من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى 🤍 pic.twitter.com/07KaDa01RK — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 31, 2023

كما نشر النيادي، يوم أمس الجمعة صورة تجمعه مع زملائه رواد الفضاء المتواجدين على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها بكلمة (عائلة) باللغات العربية والروسية والإنجليزية.

عائلة Family семья ❤ pic.twitter.com/63ZnqgniVI — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 1, 2023

أبرز إنجازات سلطان النيادي في الفضاء:

ارتكزت مهمة الطاقم (CREW 6) الذي ضم رائد الفضاء سلطان النيادي، على تنفيذ جدول مزدحم من الأبحاث العلمية، للقيام بها على متن محطة الفضاء الدولية، وشملت: الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع.

كما شارك النيادي في أنشطة مختلفة إلى جانب زملائه في الطاقم بهدف اكتساب رؤى علمية جديدة، حيث تضمنت أبحاثًا حول أمراض القلب الناتجة عن اختلاف الأجواء بين الفضاء والأرض. بالإضافة إلى القيام بالتجارب الاختبارية المتعلقة بالفيزياء الفضائية وفهم كيفية تفاعل المواد التي أُنتجت على الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى.

ومن أبرز المهام التي شارك فيها سلطان النيادي ما يلي:

1- خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب:

نجح سلطان النيادي في مطلع شهر مايو الماضي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي (ستيفن بوين) واستمرت المهمة لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة، بغرض الترتيب لتركيب ألواح شمسية لتشغيل المحطة، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها، وتغيير وحدة RFG لترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band في محطة الفضاء الدولية.

مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير. شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي.

أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم. pic.twitter.com/AiheIeKonX — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 2, 2023

كما تمكن سلطان النيادي من تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفضاء في مطلع شهر مايو أيضًا؛ إذ أصبح أول رائد فضاء يمارس رياضة الجوجيتسو في محطة الفضاء الدولية، وهي رياضته المفضلة التي مارسها لسنوات على الأرض، وقد ساعدته كثيرًا في التأقلم مع الحياة على متن المحطة الدولية.

Discipline, focus, & adaptability I gained from #JiuJitsu have been invaluable to me on the ISS. Even in microgravity, the moves & postures I learned on Earth serve me well up here.

Oss! 🥋 What Jiu-Jitsu moves would you be interested in doing in space?#UAEJJF #FromMatsToStars pic.twitter.com/hQ0ZoHu7Oy — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 4, 2023

2- تجربة إنتاج بلورات بروتينات الأجسام المضادة PCG2:

وشارك النيادي أيضًا خلال مهمته، في نقل الأجهزة والمعدات بين محطة الفضاء الدولية، ومركبة سبيس إكس CRS-27 غير المأهولة، بالإضافة إلى المشاركة في تجربة إنتاج بلورات بروتينات الأجسام المضادة PCG2، داخل مختبر وحدة (كيبو) اليابانية، التي تركز في جزيء البروتين GIRK2، الذي يؤثر في معدل ضربات القلب، والمرتبط بعدد من الحالات الصحية الخطيرة منها: الصرع، واضطراب ضربات القلب، والإدمان.

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، عن بدء رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 على متن محطة الفضاء الدولية داخل مختبر وحدة "كيبو" اليابانية، وهي التجربة التي قدمتها جامعة… pic.twitter.com/cegNnFGUic — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 22, 2023

3- تجربة Cardio Breath لتحليل تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب:

شارك النيادي أيضًا في تجربة (Cardio Breath) لتحليل تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب، والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، حيث راقب معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب باستخدام قميص المراقبة الحيوية، الذي طُور لصالح وكالة الفضاء الكندية.

#سلطان_النيادي يبث فيديو لتجربة CARDIOBREATH، قام بها على محطة الفضاء الدولية، والتي تدرس تأقلم القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي خلال مهمات الفضاء pic.twitter.com/BVQ7lOQ5Md — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 23, 2023

4- تجربة (HRF VEG) لتعزيز فهم الزراعة والتغذية في الفضاء:

شارك النيادي أيضًا في تجربة (HRF VEG) لتعزيز فهم الزراعة والتغذية في الفضاء، وفهم الفوائد الصحية والسلوكية العامة لوجود النباتات والأغذية الطازجة المزروعة في الفضاء.

5- دراسة مسببات الأمراض:

شارك النيادي أيضًا في دراسة مسببات الأمراض في محطة الفضاء الدولية، حيث تدرس استجابة الجهاز المناعي للبكتيريا في البيئة العادية وفي بيئة الجاذبية الصغرى.

رائد الفضاء سلطان النيادي يشرح عن دراسة مسببات الأمراض التي عمل عليها بمحطة الفضاء الدولية، حيث تدرس استجابة الجهاز المناعي للبكتيريا في البيئة العادية وفي بيئة الجاذبية الصغرى.#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/ggfplemctG — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 29, 2023

وشملت مهمة سلطان النيادي جانبًا مجتمعيًا أيضًا، تبلور في سلسلة (لقاء من الفضاء)، التي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبين للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

Astronaut Sultan AlNeyadi talks about getting haircuts in space and about how their mission will help in tackling climate change during the USA edition of ‘A Call from Space’.#TheLongestArabSpaceMission pic.twitter.com/2sndteLQeB — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 26, 2023

كيفية متابعة رحلة العودة:

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام اكتمال استعداداتها لتوفير تغطية استثنائية شاملة لعودة رائد الفضاء سلطان النيادي من الفضاء عبر قنواتها ومنصاتها.

وستشمل هذه التغطية بثًا مباشرًا لمختلف مراحل عودة سلطان النيادي إلى الأرض بعد أطول مهمة فضائية قام بها رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، قام خلالها بإنجاز 200 تجربة علمية لصالح 5 وكالات فضاء وجامعات محلية وأجنبية.

ويمكنك متابعة البث المباشر لرحلة العودة عبر قناة دبي وسما دبي في التلفاز، وكذلك عبر منصات المؤسسة عبر الإنترنت.

كما سيقدم مركز محمد بن راشد للفضاء بثًا مباشرًا لرحلة عودة النيادي إلى الأرض عبر منصاته باللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكنك متابعة البث بسهولة عبر قناة المركز في يوتيوب:

ستبدأ رحلة العودة يوم الأحد 3 سبتمبر/أيلول، الساعة 3:05 عصرًا بتوقيت الإمارات، وموعد الوصول إلى الأرض يوم الإثنين 4 سبتمبر الساعة 8:07 صباحًا بتوقيت الإمارات.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يديره مركز محمد بن راشد للفضاء يُعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.