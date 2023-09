متى تبدأ رحلة عودة سلطان النيادي إلى الأرض وكيف تتابعها؟

انطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس/ آذار الماضي في صاروخ (فالكون 9) من شركة (سبيس إكس) SpaceX، وكان المفترض أن يعود إلى الأرض اليوم السبت بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بالقيام بأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت لمدة ستة أشهر.

ولكن أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن تأجيل عودة رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بسبب ظروف الطقس غير المواتية بالقرب من مواقع الهبوط قبالة ساحل فلوريدا.

ووفقًا لما أكدته وكالة (ناسا)، وشركة (سبيس إكس) فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر وفقًا لظروف الطقس.

سيغادر سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية رفقة زملائه في طاقم (Crew-6) الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية ضمن البعثة 69؛ وهم: ستيفن بوين، ووارين هوبيرغ من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وأندري فيدياييف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

ومن المقرر أن يهبط الفريق مرتديًا بدلات الضغط الخاصة بهم، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك.

بدأ سلطان النيادي بتوديع زملائه في محطة الفضاء الدولية قبيل ساعات من انتهاء مهمته، إذ قال النيادي وطاقم (Crew-6) المرافق له على متن محطة الفضاء الدولية: “إنهم بدأوا المهمة كزملاء، والآن يختمونها كإخوة، مؤكدًا أنه اكتسب عائلة ثانية خلال الأشهر الستة التي قضاها على متن المحطة”.

وكتب النيادي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، تويتر سابقًا: “بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة..”.

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي: “من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى”.

كما نشر النيادي، يوم أمس الجمعة صورة تجمعه مع زملائه رواد الفضاء المتواجدين على متن محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها بكلمة (عائلة) باللغات العربية والروسية والإنجليزية.

ارتكزت مهمة الطاقم (CREW 6) الذي ضم رائد الفضاء سلطان النيادي، على تنفيذ جدول مزدحم من الأبحاث العلمية، للقيام بها على متن محطة الفضاء الدولية، وشملت: الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع.

كما شارك النيادي في أنشطة مختلفة إلى جانب زملائه في الطاقم بهدف اكتساب رؤى علمية جديدة، حيث تضمنت أبحاثًا حول أمراض القلب الناتجة عن اختلاف الأجواء بين الفضاء والأرض. بالإضافة إلى القيام بالتجارب الاختبارية المتعلقة بالفيزياء الفضائية وفهم كيفية تفاعل المواد التي أُنتجت على الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى.

ومن أبرز المهام التي شارك فيها سلطان النيادي ما يلي:

نجح سلطان النيادي في مطلع شهر مايو الماضي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي (ستيفن بوين) واستمرت المهمة لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة، بغرض الترتيب لتركيب ألواح شمسية لتشغيل المحطة، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها، وتغيير وحدة RFG لترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band في محطة الفضاء الدولية.

كما تمكن سلطان النيادي من تحقيق إنجاز غير مسبوق في الفضاء في مطلع شهر مايو أيضًا؛ إذ أصبح أول رائد فضاء يمارس رياضة الجوجيتسو في محطة الفضاء الدولية، وهي رياضته المفضلة التي مارسها لسنوات على الأرض، وقد ساعدته كثيرًا في التأقلم مع الحياة على متن المحطة الدولية.

Discipline, focus, & adaptability I gained from #JiuJitsu have been invaluable to me on the ISS. Even in microgravity, the moves & postures I learned on Earth serve me well up here.

Oss! 🥋 What Jiu-Jitsu moves would you be interested in doing in space?#UAEJJF #FromMatsToStars pic.twitter.com/hQ0ZoHu7Oy

