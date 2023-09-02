مايكروسوفت تقرر إنهاء تطبيق أساسي في ويندوز بعد 28 عامًا على إطلاقه

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الجمعة أنها سوف تُنهي برنامج (الدفتر) WordPad مع تحديث مستقبلي لنظام ويندوز؛ لأنه لم يعد قيد التطوير النشط.

ويُعدّ برنامج الدفتر تطبيقًا أساسيًا لتحرير النصوص يتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها باستخدام نص منسق، وتضمين الصور والروابط لملفات أخرى.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت تثبيت البرنامج مع أنظمة ويندوز تلقائيًا منذ عام 1995 مع نظام (ويندوز 95)، ليوفر للمستخدمين معالجًا أساسيًا للكلمات، ومحررًا مدمجًا للمستندات في نظام التشغيل.

وتقترح الشركة الآن استخدام تطبيق (ورد) المأجور كبديل لمستخدمي برنامجي الدفتر والمفكرة لأولئك الذين لا يحتاجون إلى دعم النص المنسق.

وكشفت مايكروسوفت أمس أن برنامج الدفتر لم يعد يُحدَّث وسوف يُزال في إصدار مستقبلي من ويندوز. ومع ذلك، فإن الشركة لم تحدد التوقيت الدقيق لهذا التغيير.

وقالت الشركة: «نوصي باستخدام (مايكروسوفت ورد) للمستندات النصية الغنية، مثل: ‎.doc و.rtf والمفكرة للمستندات النصية العادية، مثل: .txt».

ويُعتقد أن هذا القرار ليس مفاجئًا، نظرًا إلى أن البرنامج كان أحد ميزات ويندوز الاختيارية منذ إصدار ويندوز 10 التجريبي Build 19551 الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير 2020.

ومع أنه لا يزال يُثبَّت افتراضيًا على أنظمة ويندوز جمعيها، فقد أصبح من الممكن إلغاء تثبيته باستخدام خيار (الميزات الاختيارية) Optional Features في لوحة التحكم.

ويُشار إلى أن مصير برنامج الدفتر يشابه مصير برنامج الرسام الكلاسيكي الذي أزالته مايكروسوفت مع تحديث خريف عام 2017 من نظام ويندوز 10.

ومع ذلك، فقد قررت مايكروسوفت، بعد موجة من الاعتراض على الخطوة، عدم إنهائه تمامًا، لتتيحه بدلًا من ذلك من خلال متجر التطبيقات (مايكروسوفت ستور).

وإذا طلب عدد كافٍ من الأشخاص ذلك، فلربما تقرر مايكروسوفت أيضًا نقل برنامج الدفتر إلى المتجر بحيث يظل متاحًا كبديل أقل ثراءً بالميزات لبرنامج (ورد) والبرامج المماثل.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، أغلقت شركة مايكروسوفت التطبيق الخاص بمساعدها الشخصي (كورتانا) Cortana لنظام التشغيل ويندوز 11، وذلك بعد الإعلان عن الخطوة مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت كورتانا أول مرة بوصفه مساعدًا رقميًا في نظام تشغيل الأجهزة المحمولة (ويندوز فون) Windows Phone، وذلك قبل إطلاقه لنظام ويندوز 10 عام 2015.

وتعمل مايكروسوفت الآن على (ويندوز كوبايلت) Windows Copilot، وهو شريط جانبي جديد لنظام التشغيل ويندوز 11 يقوم على روبوت الدردشة (بينج شات) Bing Chat ويمكنه التحكم في إعدادات ويندوز، والإجابة عن الأسئلة وغير ذلك الكثير.

ومن المتوقع أن يتوفر (ويندوز كوبايلت) هذا الخريف كجزء من تحديث ويندوز 11 الذي سيشمل أيضًا دعمًا أصليًا للملفات المضغوطة RAR، و 7-Zip.