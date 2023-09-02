كيفية إعداد مزية الرقابة الأبوية في تطبيق تيك توك 

يحتوي تطبيق تيك توك على مزية الرقابة الأبوية التي تُسمى (Family Pairing)، وهي مزية تتيح للآباء التحكم في إعدادات الخصوصية لحسابات أطفالهم بربط حسابات الوالدين مع حسابات الأطفال.

وهذا يسمح للوالدين بالتحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه طفلهم في استخدام التطبيق، وتقييد أو إيقاف تشغيل الرسائل المباشرة، وتحديد من يمكنه رؤية محتوى أطفالهم، والحد من ظهور مقاطع الفيديو غير المناسبة، وكل ذلك من حساباتهم.

ومنذ تقديم مزية Family Pairing لأول مرة في عام 2020، تواصل شركة تيك توك تقديم تحسينات في التطبيق للحفاظ على سلامة المستخدمين الشباب مع مساعدتهم في استكشاف اهتماماتهم.

وفيما يلي سنوضح كيفية إعداد مزية الرقابة الأبوية في تيك توك، وبعض المزايا الأخرى التي يمكن للوالدين الاستفادة منها لضبط المحتوى الذي يشاهده أطفالهم في تيك توك:

كيفية إعداد مزية Family Pairing في تيك توك:

يمكن إعداد مزية Family Pairing في تطبيق تيك توك لربط حسابات الوالدين وحسابات أبنائهم المراهقين باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق TikTok، ثم اضغط فوق صورة حسابك الشخصي في الجهة السفلية من الشاشة الرئيسية للتطبيق. اضغط فوق زر القائمة في الجهة العلوية، ثم اختر (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy. اضغط فوق خيار (Family Pairing)، ثم اختر (الوالد) Parent، ثم (التالي) Next. سيظهر رمز الاستجابة السريع ( QR code) في شاشة هاتفك . افتح تطبيق تيك توك من هاتف طفلك، ثم انتقل إلى صفحة الحساب الشخصي بالنقر فوق صورة الحساب في الجهة السفلية من الشاشة. اضغط فوق زر القائمة الثلاثي النقاط، ثم اختر (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy. اضغط فوق خيار (Family Pairing)، ثم اختر Teen. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في شاشة هاتفك باستخدام كاميرا هاتف طفلك. اضغط فوق خيار (ربط الحسابات) Link accounts، ثم اضغط فوق خيار (ربط) Link.

بعد الانتهاء من ربط الحسابات، سيكون لديك وصول كامل إلى إعدادات حساب طفلك في تيك توك من هاتفك، ولإدارة إعدادات حساب طفلك، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى Family Pairing ضمن قائمة الإعدادات والخصوصية.

إعدادات أخرى لضبط المحتوى في تيك توك:

بالإضافة إلى إعداد مزية Family Pairing يمكنك الاستفادة من الإعدادات التالية لضبط نوع المحتوى الذي يظهر لطفلك في تيك توك، والمدة التي يقضيها في استخدامه:

1- مزية STEM feed:

إذا كان ابنك المراهق يحب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإن مزية STEM feed تعطي الأولوية لمقاطع الفيديو التي تتحدث عن هذه الموضوعات للظهور في الصفحة الرئيسية في حسابه. وتتحقق شركة Common Sense Networks و Poynter من هذا المحتوى للتأكد من أنه مناسب للأطفال والمراهقين.

تكون مزية STEM feed مفعّلة افتراضيًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ونظرًا إلى أن البالغين يحبون أيضًا مقاطع الفيديو هذه، يمكن تفعيل هذه المزية في أي حساب بالانتقال إلى (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، ثم (تفضيلات المحتوى) Content preferences ثم فعّل STEM feed.

2- إدارة وقت الشاشة:

ابتداءً من مارس الماضي، وضعت تيك توك حدًا زمنيًا مدته ساعة واحدة لكل حساب يملكه شخص يقل عمره عن 18 عامًا. وإذا أراد هذا الشخص الاستمرار في المشاهدة، فسيطلب تطبيق تيك توك إدخال رمز مرور لتمديد وقته.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للآباء الذين يستخدمون مزية Family Pairing تخصيص حدود زمنية لاستخدام التطبيق، وكذلك لأيام معينة من الأسبوع، على سبيل المثال: يمكنك منح أطفالك مزيدًا من الوقت في عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن للآباء أيضًا الوصول إلى لوحة معلومات وقت الشاشة (Screen Time Dashboard) الخاصة بأبنائهم المراهقين، التي تعرض مقدار الوقت الذي يقضونه في التطبيق.

3- كتم صوت الإشعارات:

إذا كنت تريد أن يحافظ طفلك على تركيزه أثناء الدراسة، فيمكن كتم صوت الإشعارات التي تصل من تطبيق تيك توك، وافتراضيًا، لا يتلقى المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا تنبيهات بعد الساعة التاسعة مساءً، ولا يتلقى المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا التنبيهات بعد الساعة العاشرة مساءً.