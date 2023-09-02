سبيس إكس تطلق أقمارًا صناعية لخاصية الاتصال بالطوارئ في آيفون

عقدت شركة جلوبال ستار، التي تقدم خدمات الأقمار الصناعية لآبل، اتفاقًا مع شركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من أجل إطلاق أقمار صناعية جديدة لخاصية الاتصال بخدمات الطوارئ في هواتف آيفون.

ووفقًا لما ذكره موقع NOLA الإخباري الأمريكي، فإن شركة جلوبال ستار ستدفع لشركة سبيس إكس 64 مليون دولار بحسب الاتفاق المبرم بين كلتا الشركتين.

وسيُدفع المبلغ المتفق عليه على دفعات بدايةً من عام 2023 وحتى 2025، وهي الفترة التي ستُطلق خلالها الأقمار الصناعية.

وكانت آبل قد أطلقت خاصية الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون 14، وذلك عند غياب تغطية الشبكات الخلوية أو شبكات واي فاي.

وقد أتاحت آبل تلك الخاصية بفضل التعاون مع جلوبال ستار المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، علمًا بأن آبل قد ذكرت العام الماضي أن تلك الخاصية ستكون متاحة للمستخدمين لمدة عامين مجانًا، دون الكشف عن تفاصيل الاشتراك الذي سيُدفع لها لاحقًا.

ويُعتبر المبلغ الذي خصصته جلوبال ستار لصالح سيبس إكس جزءًا من التكلفة الإجمالية لإدارة الأقمار الصناعية، وسيُمرر هذا المبلغ لآبل في النهاية لكي تتحمله، وهي بدورها ستمرره لعملائها عبر جمع الاشتراكات لهذه الخاصية.

وكانت جلوبال ستار قد وافقت على تخصيص 85% من سعة شبكتها الحالية والمستقبلية لهواتف آيفون مع إدارتها بشكل كامل، والحفاظ على الحد الأدنى من معايير الجودة والتغطية.

وقبل إطلاق هواتف آيفون 14، اشترت شركة جلوبال ستار ما قيمته 327 مليون دولار من معدات الأقمار الصناعية من شركة كندية، مدعومةً بقرض من آبل بلغت قيمته 252 مليون دولار.

جدير بالذكر أن خدمة الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية متاحة فقط حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، ولا تزال غائبة عن منطقة الشرق الأوسط.