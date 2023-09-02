سامسونج تستعرض أحدث ابتكاراتها للمنزل المتصل في معرض IFA 2023

عرضت شركة سامسونج للإلكترونيّات أمس أحدث ابتكاراتها للمنزل الذكي، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي في معرض IFA 2023، وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لمنظومة SmartThings، التي تمكّن المستهلكين من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءًا من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة.

وتسمح منظومة SmartThings باستمرار لمستخدميها البالغ عددهم 285 مليونًا بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد.

ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثًا جديدة تتعلق بالمستهلكين، وقد أُجريت هذه الأبحاث في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل.

وقال بنجامين براون، الرئيس التنفيذي للتسويق في سامسونج أوروبا: “تلتزم سامسونج بشغفها الدائم تجاه ربط مستخدمينا بالأشخاص والأماكن وأنشطة الترفيه والتسلية التي يفضلونها أكثر. سنستمر في الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا للتأكد من أن منظومة SmartThings تنمو وتتطور بطريقة تسمح للأشخاص بإجراء المزيد من الاتصالات المهمة”.

تعزيز تجربة المنزل المتصل:

يتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يساعدهم في الاستمتاع بالترفيه السلس بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم.

ويوافق سبعة من كل عشرة مستهلكين (71%) على أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي في حياتهم اليومية، بما يشمل: كيفية تفاعلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، وقيامهم بالأعمال المنزلية واستمتاعهم بهواياتهم.

ويمكن للشغوفين بالطعام الآن ربط أنفسهم بشكل كامل بمتعة الطهي وتناول الطعام مع (Samsung Food) التطبيق الجديد المتكامل للبحث عن الوصفات وحفظها ومشاركتها، والتحضير للوجبات والطهي وتسوق البقالة.

وقد أعلنت سامسونج عن تطبيق (Samsung Food) خلال المؤتمر الصحفي في مؤتمر IFA 2023، ويتوفر اليوم في 104 دول بثماني لغات، ويضع المعرفة الغذائية العالمية في متناول أيدي المستخدمين، مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بالطعام والصحة والطهي المناسبة لهم.

كما يتصل التطبيق بمطابخ المستخدمين ويرسل لحظيًا الوقت ودرجة الحرارة المناسبة إلى فرن سامسونج المتوافق الخاص بهم، ومع أكثر من 160 ألف وصفة يوفّرها التطبيق، سيحظى المستخدمون بتجربة شيء جديد للطهي على الدوام.

وبحلول نهاية هذا العام، ستدعم سامسونج التطبيق بميزات الذكاء الاصطناعي لتوفير وصفات مخصصة تعكس المتطلبات الغذائية للمستخدمين، مثل: تحويل الوصفات إلى نسخة نباتية في بضع نقرات فقط.

وفي تحسين آخر من المقرر أن يُطلق في وقت لاحق من هذا العام، سيُربط التطبيق مع (Samsung Health)، حيث يمكن ملاءمة خطط الوجبات المخصصة لتناسب تفضيلات ومتطلبات النظام الغذائي، بالإضافة إلى دعم المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الصحية.

وفي عام 2024 سيستخدم تطبيق (Samsung Food) الصور الملتقطة للوجبات باستخدام تقنية Vision AI، للتحقق من المعلومات الغذائية وتعرّف المكونات والتوصية بأفضل الوصفات لاستخدامها.

أجهزة التلفاز:

تحافظ سامسونج على التزامها الراسخ تجاه تعزيز قطاع الترفيه، انطلاقًا من كونها العلامة التجارية الأولى لأجهزة التلفاز لمدة 17 عامًا على التوالي. وقد أكملت الشركة تشكيلة شاشاتها الفائق مع إطلاق Neo QLED 8K و4K Q80C مقاس 98 بوصة، فيما تخطط لجلب مجموعتها الكاملة من شاشات Micro LED إلى أوروبا بحلول نهاية العام، مما يوفر تباينًا مذهلًا وتفاصيل رائعة توفّر للمشاهدين تجربة مشاهدة غامرة سواء على مستوى اللعب أو مشاهدة الأفلام.

واحتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيس ديزني، أعلنت سامسونج عن إطلاق شاشة (The Frame Disney100 Edition) التي تتميز بحواف معدنية فضيّة بلاتينية المميزة من Disney 100، وجهاز تحكم عن بعد فريد من نوعه مستوحى من شخصية ميكي ماوس.

كما أنها تأتي مع 100 قطعة فنية من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ومارفيل، ولوكاسفيلم، وناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى الصور الكلاسيكية لميكي وميني وودي وسندريلا وغيرهم الكثير. ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض صورهم العائلية للحصول على بيئة منزلية خياليّة.

إطلاق الجيل الثاني من جهاز The Freestyle:

أعلنت سامسونج أيضًا خلال المؤتمر الصحفي الإطلاق العالمي للجيل الثاني من جهاز العرض الخاص بها Freestyle، حيث يوفر جهاز العرض المحمول المتعدد الاستخدامات تجربة شاشة كبيرة في أي مكان يختاره المستخدم من الحائط إلى السقف.

وتوفر ميزة (Smart Edge Blending) تجارب شاشة أفقية وعمودية، إذ يمكن توصيل جهازي عرض Freestyle من الجيل الثاني لتوفير تجربة مشاهدة بانورامية مقاس 160 بوصة، وتجربة عرض رأسية مقاس 120 بوصة.

وعلاوة على ذلك، ومع الوصول الكامل إلى Samsung Gaming Hub، يمكن لمستخدمي (Freestyle 2nd Gen) الاستمتاع بأكبر الألعاب من شركاء سامسونج لبث الألعاب.

وبالشراكة مع Xbox وBethesda Softworks، باتت لعبة Starfield المخصصة للعب الأدوار المذهلة من الجيل التالي التي تدور أحداثها بين النجوم متوفّرة ضمن هذه الميّزة. ويمكن اللعب من خلال Samsung Gaming Hub مع عضوية Xbox Game Pass Ultimate، دون الحاجة إلى وحدة تحكم.

الحفاظ على أمان منزلك:

تدرك سامسونج الطمأنينة والراحة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الذكية عبر الأجيال، وقد كان معيار الأمان موضوعًا من البحث الذي أجرته سامسونج، وجاءت النتائج أن نسبة 54% يراقبون منازلهم أثناء عدم وجودهم فيها، ويشعر نسبة 39% من المستخدمين بالأمان عندما يكونون في المنزل بمفردهم مع تفعيل المراقبة، في حين يجد نسبة 39% من المستخدمين أن المراقبة تساعدهم في الحفاظ على سلامة أسرهم عندما يكونون خارج المنزل.

وتتضمن منظومة SmartThings مجموعة من الشركاء الملتزمين بمساعدة الأشخاص في الحفاظ على منازلهم وعائلاتهم آمنين، وتشمل: شركة Yale، وهي علامة تجارية رائدة في مجال أمن المنازل، حيث تتيح مزايا Linus Smart Lock وSmart Opener الجديد للبوابات والمرآب إمكانية قفل أبوابها عن بُعد عبر التطبيق لضمان الأمان وراحة البال لجميع أفراد الأسرة.