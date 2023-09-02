خرائط جوجل أصبحت تشبه خرائط آبل إلى حد كبير

أصدرت شركة جوجل تحديثًا لواجهة الخرائط يغير لوحة الألوان لمستخدمي الهاتف وسطح المكتب، بحيث أصبحت الطرق باللون الرمادي، والمياه باللون الأزرق المخضر الساطع، والحدائق باللون الأخضر المزرق.

ويعد تحديث لوحة الألوان بمثابة تغيير كبير عن المظهر التقليدي لخرائط جوجل وهو أقرب إلى الأشكال التي تستخدمها خرائط آبل.

ويأتي هذا التحديث بعد أن سمحت شركة آبل للمستخدمين بتنزيل الخرائط لاستخدامها في وضع عدم الاتصال، في تحديث iOS 17 القادم في شهر سبتمبر، وهي ميزة توفرها منذ سنوات خرائط جوجل.

ويعتبر التغيير الأكبر المحتمل أن تلاحظه هو ألوان مباني المدينة وشوارعها، حيث كانت رمادية وبيضاء على التوالي، ولكنها الآن بيضاء ورمادية.

وتذكر الشوارع ذات اللون الرمادي الداكن المستخدم لتمثيل الطرق السريعة بخرائط آبل.

وتستخدم خرائط جوجل الآن اللون الأصفر لتحديد الطرق ذات الازدحام المعتدل بعد أن كانت تستخدمه للطرق السريعة.

وفي حال كنت تعيش بالقرب من مسطح مائي، مثل بحيرة أو مجرى مائي أو نهر، فإنك تلاحظ أن جوجل استبدلت اللون الخزامي المزرق بالأزرق المخضر الساطع.

وعلى العكس من ذلك، فإن لون الحدائق والغابات أصبح أخضرًا مزرقًا، وتخلى عن اللون الأخضر للأوراق للحصول على اللون الزمردي الأخضر غير المشبع.

وترى هذا اللون الأخضر في اللافتات الأخرى وعناصر واجهة المستخدم التي استخدمت سابقًا اللون الأخضر الساطع من شعار جوجل، ومن غير المعروف سبب تخلي جوجل عن ألوان علامتها التجارية بهذه الطريقة.

وأصبح الشريط السفلي في تطبيق الخرائط أقصر من ذي قبل، مع النقص الملحوظ في السمات الديناميكية للغة التصميم Material You.

وبصرف النظر عن تشابه الألوان التي تستخدمها خرائط آبل، فإن ألوان خرائط جوجل الجديدة لا يمكن تمييزها بسهولة كما كانت من قبل، حيث إن ألوان المياه ومناطق الطبيعة والمنتزهات قريبة من بعضها بما يكفي لتتداخل معًا.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون المظهر الجديد، فإن خرائط جوجل لم تتغير نسبيًا في الوضع الداكن.

وبالنظر إلى أنهما أنظمة متنافسة لتشغيل الهواتف الذكية، فإن المقارنة مستمرة بين أندرويد و iOS، وينطبق هذا الأمر على تطبيقات النظام أيضًا.

ويحصل مستخدمو أندرويد افتراضيًا على خرائط جوجل أو Maps Go عبر جميع الأجهزة تقريبًا، من ذلك الأجهزة المزودة بواجهات مخصصة، مثل One UI أو OxygenOS، وغالبًا ما تقارن ميزات خرائط جوجل مع ميزات خرائط آبل.