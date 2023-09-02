بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الكهربائية المستقبلية

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو عن سيارتها الكهربائية النموذجية Vision Neue Klasse التي وصفتها بأنها تمثل فجر حقبة جديدة للشركة.

ويعرض التصميم الأحدث للشركة المنصة الداعمة للجيل القادم من السيارات الكهربائية للعلامة التجارية. ومن المقرر أن تدخل السيارات الكهربائية الأولى المبنية بالاعتماد على معمارية Neue Klasse، التي تعني “الفئة الجديدة” باللغة الألمانية، مرحلة الإنتاج في عام 2025.

وتشتمل المجموعة الجديدة من السيارات الكهربائية على الجيل السادس من خلايا البطاريات من بي إم دبليو، التي تحسن كلاً من سرعة الشحن ومدى منصة Neue Klasse بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. ونتيجة لهذه الإجراءات، قالت بي إم دبليو: “ترتفع الكفاءة الإجمالية للمركبة بنسبة تصل إلى 25 بالمئة”.

ويجد الركاب مساحة مفتوحة على مصراعيها تضم أربعة مقاعد فردية، ويمكن تثبيت المقاعد الأمامية على الأرض بدعامة واحدة، مما يوفر مساحة أكبر للأقدام، في حين يوجد في الأعلى سقف زجاجي بانورامي ضخم.

وتتضمن السيارة ما يسمى بالرؤية البانورامية، وهي شاشة عرض رأسية تمتد على كامل الزجاج. التي تقلل اعتماد السائق على شاشات اللمس ومجموعات القياس عن طريق ملء الزجاج الأمامي بالمعلومات.

وعلى عكس i Vision Dee، فإن Neue Klasse لديها شاشة لمسية على شكل متوازي الأضلاع موضوعة على الزجاج في مكان بمتناول ركاب المقعد الأمامي بسهولة. ويقترن ذلك بعناصر تحكم مدمجة في عجلة القيادة، بالإضافة إلى وعود الشركة بمستوى جديد من التفاعل الصوتي والتحكم.

وتتميز السيارة بالحبر الإلكتروني، حيث زودتها الشركة بشرائح صغيرة من شاشات الحبر الإلكتروني المنخفضة الطاقة والعالية التباين المدمجة أسفل الزجاج الجانبي للترحيب بالسائق وإخباره بمكان اللمس لفتح السيارة.

وصرح أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو: “نضع كل قوة ابتكارية تمتلكها بي إم دبليو في الجانب الكهربائي والرقمي في Vision Neue Klasse. تنطلق هذه السيارات في غضون عامين فقط عبر الطريق، وبهذا نقود بي إم دبليو إلى عصر جديد من الابتكار والاستدامة”.

ومن المقرر الكشف عن Vision Neue Klasse للمرة الأولى في الأيام المقبلة في معرض IAA للسيارات في ميونيخ، التي تعد أيضًا بمثابة المقر الرئيسي للشركة الألمانية.

وقال زيبسي: “نعتقد أن التنقل الكهربائي قد يكون القطاع الأكبر نموًا في العالم لصناعة السيارات ونريد أن نكون قوة رائدة في هذا القطاع”، مشيرًا إلى أن مجموعة Neue Klasse تمثل قفزة تكنولوجية كبيرة لشركة صناعة السيارات.

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن تمثل السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية 15 بالمئة من مبيعات شركة صناعة السيارات العالمية بحلول نهاية عام 2023، مع زيادة المبيعات في العام المقبل بشكل أكبر.

وتوقعت الشركة في أوائل شهر أغسطس استمرار التحديات الناجمة عن مشكلات سلسلة التوريد والتضخم المرتفع خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك فقد رفعت التوقعات السنوية لهامش الأرباح.