البنتاغون يطلق موقع ويب للأجسام الطائرة المجهولة

قال البنتاغون يوم الخميس إنه أطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا سيوفر معلومات رسمية رُفعت عنها السرية حول الأجسام الطائرة المجهولة UFO، التي تشير إليها الحكومة على أنها ظواهر شاذة مجهولة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم البنتاغون (بات رايدر) إن وزارة الدفاع ستطلق موقع الويب www.aaro.mil مع ما يُسمّى بـ (مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات) لتزويد الجمهور بالمعلومات المتعلقة بجهودها لفهم الظواهر الشاذة المجهولة وحلها.

وقال رايدر للصحفيين: «سيوفر هذا الموقع معلومات، ومن ذلك: مقاطع الفيديو والصور، حول حالات الظواهر الشاذة المجهولة التي حُلَّت بعد رفع السرية عنها والموافقة على نشرها للعامة».

وأضاف: «يتضمن المحتوى الآخر للموقع اتجاهات الإبلاغات وقسمًا للأسئلة المتكررة بالإضافة إلى روابط للتقارير الرسمية، والنصوص، والبيانات الصحفية وغيرها من الموارد التي قد يجدها الجمهور مفيدة».

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع ملتزمة بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن عمل مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات بشأن الظواهر الشاذة المجهولة.

وأضاف: «سيكون الموقع متجرًا شاملًا لجميع المعلومات المتاحة للجمهور المتعلقة بمكتب حل الشذوذ في جميع المجالات والظواهر الشاذة المجهولة، وسف يُحدِّث مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات الموقع بانتظام بأحدث أنشطتها ونتائجها مع إتاحة المعلومات الجديدة للنشر العام».

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، قال (ديفيد جروش)، وهو مسؤول سابق في استخبارات القوات الجوية، إن الحكومة الأمريكية تمتلك ظواهر شاذة مجهولة أو أجسامًا طائرة مجهولة.

وفي الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من المشرعين مجتمع الاستخبارات إلى تقديم معلومات بخصوص البرامج السرية المزعومة المشاركة في استعادة الأجسام الطائرة المجهولة المحطمة، والانخراط في الهندسة العكسية التقنية.