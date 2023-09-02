إنفينيكس تكشف عن هاتف Zero 30 5G بكاميرا سيلفي مميزة

كشفت شركة إنفينيكس رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Infinix Zero 30 5G في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة البندقية بإيطاليا.

ويتمتع الهاتف الجديد بمواصفات جيدة، إلا أنه يركز بشكل أساسي على تجربة التصوير عبر كاميرا السيلفي الأمامية؛ إذ إنها بدقة 50 ميجابكسل وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة عالية تصل إلى 4K، وهي مزودة بحساس ISOCELL JN1 من سامسونج، كما تدعم خاصية التركيز التلقائي PDAF.

وتحتل الكاميرا الأمامية ثقبًا في الشاشة، مع فلاش داعم لها مدمج في الحافة العليا للشاشة، كما يمكن أن يعمل الفلاش كضوء ملء “Fill Light” عند الحاجة، لتوفير إضاءة ثانوية تملأ الظلال في المشهد، وتقلل التباين وتزيد وضوح التفاصيل، مما يحسن جودة الصور ومقاطع الفيديو.

ويأتي هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G بشاشة قياسها 6.78 إنشات من نوع أموليد بدقة +FHD مع معدل تحديث 144 هرتزًا، بالإضافة إلى معالج Dimensity 8020 من ميدياتيك، وهو معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.6 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين بحجم 256 جيجابايت غير قابلة للزيادة.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية منها بدقة 108 ميجابكسل بحساس ISOCELL HM6 من سامسونج مع ميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 13 ميجابكسل وأخرى لتأثير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع مع شاحن بقوة 68 واطًا.

وستطرح إنفينيكس الهاتف بسعر يبدأ من نحو 340 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأنه يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والذهبي، والأرجواني.