أبرز التطبيقات لمساعدتك في التخطيط للمهام اليومية

أصبح التخطيط للمهام اليومية أمرًا ضروريًا لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأهداف سواء كانت هذه المهام خاصة بالعمل أو الدراسة أو مهام شخصية، إذ يساعد التخطيط في تنظيم الوقت وتحديد الأولويات وتحقيق أهدافنا بشكل فعّال. ومع تطور التكنولوجيا طُوّرت العديد من التطبيقات والأدوات التي تساعدنا في هذا الصدد.

وفي هذا المقال، سنذكر خمسة من أبرز التطبيقات التي ستساعدك في التخطيط للمهام والأنشطة اليومية:

1- تطبيق Notion:

Notion هو تطبيق لتعزيز الإنتاجية يساعدك في إدارة المشاريع والتخطيط لها، وتتبع المهام اليومية الخاصة بالعمل أو الدراسة. ويحتوي هذا التطبيق على قوالب جاهزة يمكنك استخدامها للتخطيط لمهامك ومشاريعك، بالإضافة إلى وجود خيار لإنشاء قالب خاص بك.

يمكنك إنشاء قائمة مهام بإنشاء صفحة جديدة في التطبيق، ثم اضغط فوق خيار (قائمة المهام) To-Do List من القائمة المنسدلة، وبمجرد تخصيص قالب لقائمة المهام وفقًا لاحتياجاتك، يمكنك بسهولة إضافة المهام المتعددة أو إزالتها وفرزها حسب الأولوية. ويمكنك أيضًا الاستفادة من التقويم المدمج في التقويم للتخطيط للمهام التي تود القيام بها خلال الأيام والأسابيع القادمة.

تطبيق Notion مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Google Tasks:

إذا كنت تستخدم تطبيقات جوجل مثل: (مستندات جوجل) Google Docs و(تقويم جوجل) Google Calendar وجيميل، فسيكون تطبيق Google Tasks مناسبًا لك لأنه يتكامل بسلاسة مع هذه التطبيقات.

يسمح لك تطبيق Google Tasks بتنظيم مهامك في قوائم منفصلة لفصل مهام العمل عن المهام الشخصية الأخرى، ويمكنك القيام بذلك بسهولة بالنقر فوق زر (قائمة جديدة) New List.

وإذا كنت ترغب في إضافة مهمة جديدة، حدد قائمة معينة من القوائم الخاصة بك، ثم انقر فوق زر (+) في الجهة السفلية من الشاشة. بعد ذلك، حدد اسم المهمة وحدد موعدًا ووقتًا لها. وفي حالة وجود مهام معينة تحتاج إلى تكرارها في أيام متعددة من الأسبوع، فيمكنك تحديد أوقات تكرارها بدلاً من إضافتها يدويًا في كل مرة.

ومع أن تطبيق مهام جوجل يفتقر إلى العديد من المزايا المتقدمة التي تتمتع بها تطبيقات التخطيط الأخرى، فإن التكامل السلس مع تطبيقات جوجل الأخرى هو ما يدفع العديد من المستخدمين إلى استخدامه.

تطبيق Google Tasks مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Todoist:

إذا كنت تبحث عن تطبيق سهل الاستخدام لإدارة مهامك اليومية ويتضمن مزايا متعددة، فإن Todoist هو التطبيق المناسب لك. إذ يمكنك استخدامه لتتبع أهدافك ومهامك ومشاريعك، ويتميز Todoist بوجود العديد من الأدوات مثل: التذكيرات والملصقات والفلاتر المخصصة لمساعدتك في تنظيم قوائم المهام.

بمجرد إنشاء قائمة مهامك ليوم معين، يمكنك فرز مهامك وفقًا لمعايير معينة، مثل: تاريخ الاستحقاق والأولوية وغير ذلك. وإذا كانت هناك مهام معينة تود القيام بها أسبوعيًا أو شهريًا، فيمكنك تحديد مرات تكرارها حتى لا تضطر إلى إضافتها يدويًا في كل مرة.

وإذا كنت ترغب في تقسيم مهمة معقدة إلى مهام فرعية أصغر، فإن هذا التطبيق يسمح لك بالقيام بذلك، وما عليك سوى اختيار واحدة من مهامك ثم النقر فوق (إضافة مهمة فرعية) Add Sub-task. وإذا اشتركت في الإصدار المدفوع من Todoist، فيمكنك ضبط تذكيرات لكل مهمة لضمان عدم نسيانها.

تطبيق Todoist مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Microsoft To Do:

إذا كنت تستخدم تطبيقات مايكروسوفت مثل: Teams لإنجاز بعض مهام عملك، فيمكنك اختيار تطبيق Microsoft To Do لإدارة مهام العمل. إذ يتميز هذا التطبيق بأنه مجاني ومُتاح بأكثر من خمسين لغة، منها: الإنجليزية والعربية والروسية.

يمكنك التخطيط ليومك في غضون دقائق باستخدام Microsoft To Do، وبمجرد فتح التطبيق، سترى صفحة My Day، انقر فوق (إضافة مهمة) Add Task في الجهة السفلية من الشاشة، ثم اكتب جميع التفاصيل الخاصة بالمهمة، ويمكنك أيضًا التخطيط لأسابيع أو شهور قادمة.

يتميز Microsoft To Do أيضًا بتقديم اقتراحات تعرض المهام التي أضفتها سابقًا، فإذا كنت ترغب في تكرار واحدة من تلك المهام، فيمكنك إضافتها إلى قائمة المهام الخاصة بك فورًا دون الحاجة إلى إضافتها يدويًا.

تطبيق Microsoft To Do مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق MinimaList:

يتميز MinimaList بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وكل ما عليك فعله لإضافة مهمة جديدة هو سحب الشاشة إلى الأسفل، ثم أضف تفاصيل المهمة، وإذا أردت تقسيم مهمة معقدة إلى مهام بسيطة فيمكنك إضافة مهام فرعية تحت المهام الرئيسية.

يمكنك أيضًا الضغط مطولًا فوق مهمة معينة لتغيير ترتيبها في قائمة المهام، وبهذه الطريقة، يمكنك فرز مهامك وفقًا لأهميتها. وبمجرد الانتهاء من مهمة معينة، يمكنك التمرير إلى اليمين فوق اسم المهمة لوضع علامة عليها تدل على أنك أكملتها.

تطبيق MinimaList مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.