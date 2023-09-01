OpenAI تريد من المعلمين استخدام ChatGPT للتعليم

تسعى OpenAI إلى إحداث ثورة في التعليم باستخدام ChatGPT، حيث إن طموحها لا يقتصر على البرمجة والصحافة والإشراف على المحتوى.

ونشرت الشركة تدوينة جديدة بعنوان “التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي” تسلط الضوء على أمثلة لمعلمين من مختلف البلدان يستخدمون ChatGPT في فصولهم الدراسية.

وكتبت الشركة: “نحن نصدر دليلاً للمعلمين الذين يستخدمون ChatGPT في الفصول الدراسية ونشارك بعض القصص حول كيفية استخدام المعلمين لروبوت الدردشة لتسريع تعلم الطلاب مع عرض لبعض التوجيهات لمساعدة المعلمين على البدء باستخدام الأداة”.

وأدرجت الشركة نماذج من التوجيهات المطورة لمساعدة المعلمين في إنشاء خطط الدروس وتحويل ChatGPT إلى مدرس ذكاء اصطناعي لمساعدة الطلاب في مواضيع معينة.

ويوفر هذا الدليل الكثير من المعلومات، ويقدم توجيهات مقترحة، وشرحًا تفصيليًا لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي، وقيوده، وفعالية كاشفات الذكاء الاصطناعي، ومناقشة ثاقبة حول التحيز، كما أنه يوفر العديد من الموارد من المؤسسات التعليمية الرائدة، وكلها تهدف إلى تعزيز عملية التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستخدمت الدكتورة هيلين كرومبتون، الأستاذة في جامعة أولد دومينيون، ChatGPT لتمثيل الأدوار في المحادثات الصعبة. وأثبت هذا النهج المبتكر فعاليته في مساعدة الطلاب على فهم المواد ووجهات النظر الجديدة.

ويوصي فران بيلاس، الأستاذ بجامعة كورونيا، باستخدام ChatGPT كمساعد في صياغة الاختبارات والامتحانات وخطط الدروس. وتضمن قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيف مع مستويات التعلم المختلفة أن تكون هذه المواد التعليمية شاملة ومتاحة لجميع الطلاب.

في حين يشجع الدكتور أنتوني كازيبوني، رئيس قسم الأبحاث في جامعة جوهانسبرغ، الطلاب على استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الترجمة، وتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية، وممارسة المحادثة.

ويعد هذا الاستخدام المتعدد الأوجه لروبوت الدردشة ChatGPT بمثابة شهادة على تنوعه وإمكاناته في القطاع التعليمي.

ووجدت جيثا فينوجوبال، معلمة علوم الحاسب في المدرسة الثانوية الأمريكية بالهند، طريقة فريدة لاستخدام ChatGPT، حيث تستخدمه كأداة لتعليم الطلاب كيفية التفكير النقدي، وتذكيرهم بأن إجابات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون دائمًا دقيقة وذات مصداقية.

ويعد إصدار OpenAI للدليل خطوة مهمة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، حيث يزود المعلمين بخريطة طريق حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تعلم الطلاب، مع معالجة القيود والتحيزات المحتملة للذكاء الاصطناعي.