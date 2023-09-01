واتساب تختبر حماية الحسابات بالبريد الإلكتروني

أفاد موقع WABetaInfo اليوم الجمعة بأن واتساب لا تزال تعمل على تطوير الميزة التي تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بعناوين بريدهم الإلكتروني.

وكان الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة التراسل الفوري التابعة لشركة ميتا، قد اكتشف مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي وجود ميزة جديدة قيد التطوير تتضمن عنوان البريد الإلكتروني.

وتأتي الميزة الجديدة لتكون إضافة أمان جديدة لحماية حسابات المستخدمين باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني بحيث يمكن استخدامه للتحقق من حساباتهم.

واليوم، قال الموقع إن الميزة لا تزال قيد التطوير، وبفضل الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.18.19 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد التي نزّلها من متجر جوجل بلاي.

ونشر WABetaInfo لقطة الشاشة تكشف عن شاشة جديدة للتحقق من البريد الإلكتروني قيد التطوير، «تجعلنا نعرف أخيرًا المزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام واتساب لعنوان بريدك الإلكتروني».

وكُتب في الشاشة الجديدة: «يمنحك البريد الإلكتروني طريقة أخرى للوصول إلى حسابك. إنه غير مرئي لجهات الاتصال الخاصة بك».

إذن، فإن الميزة ستوفر للمستخدمين طريقة إضافية للوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم فقط بتأكيد عنوان بريدهم الإلكتروني، ولن يكون عنوان البريد الإلكتروني مرئيًا أبدًا لجهات الاتصال الأخرى كإجراء للخصوصية.

ومع أن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه الميزة محدودة، فمن المتوقع أن تكون مفيدة جدًا في المستقبل.

فعلى سبيل المثال، يشكو العديد من المستخدمين من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى واتساب؛ لأنهم لا يتلقون الرمز المكون من 6 أرقام عبر الرسائل القصيرة.

من المفترض أن تساعد هذه الميزة هؤلاء المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم حتى حينما لا يتمكنون من تلقي رمز الرسائل القصيرة.

ونبّه موقع WABetaInfo إلى أن هذه الميزة ستكون اختيارية، ويُحتمل أن يكون التحقق من البريد الإلكتروني تلقائيًا إذا كان المستخدم يستخدم حساب جيميل الخاص به لعمل نسخة احتياطية من سجل الدردشة على خدمة التخزين السحابي (جوجل درايف)، أو أعدّ سابقًا ميزة التحقق على خطوتين.

وقال الموقع إن ميزة التحقق من البريد الإلكتروني قيد التطوير وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.