هونر تكشف عن هاتف قابل للطي مستوحى من الموضة

كشفت شركة هونر عن هاتفها المفاهيمي الجديد V Purse، وهو جهاز قابل للطي للخارج يمكن ارتداؤه مثل المحفظة، خلال مشاركتها في معرض IFA 2023 للتكنولوجيا في برلين إلى جانب هاتف Magic V2، وهو هاتفها القابل للطي الأحدث المُعلن عنه في وقت سابق من هذا العام في الصين.

واستوحت هونر فكرة الهاتف من إمكانية أن تصبح الأجهزة القابلة للطي أشبه بإكسسوارات الموضة، حيث يعد V Purse بمثابة عرض لما هو ممكن للأجهزة القابلة للطي.

ولم تذكر هونر إذا كانت تخطط لإصداره كمنتج أم لا. وعلى العكس من ذلك، تشير الشركة إلى أنها تخطط لإصدار Magic V2 عالميًا في موعد لا يتجاوز الربع الأول من العام المقبل، ولكنها لم تعلن رسميًا عن الأسعار خارج الصين.

ويستند تصميم V Purse على عنصرين أساسين هما مجموعة من الأشرطة والسلاسل القابلة للتبديل المثبتة على الجهاز القابل للطي حتى تتمكن من تخصيص مظهره والسماح بحمله مثل المحفظة أو حقيبة اليد، وطريقة استخدام شاشته الخارجية لعرض مجموعة من الخلفيات المصممة لتقليد أنماط المحفظة المختلفة.

وأثبتت الشركات المصنعة للملحقات، مثل Bandolier، اهتمام الكثير من الأشخاص بربط الملحقات بالهواتف كوسيلة ملائمة لحملها دون الحاجة إلى شراء هاتف جديد.

ويعد وجود شاشة V Purse القابلة للطي على الجزء الخارجي غير المحمي بدلاً من الجزء الداخلي للجهاز خيارًا جريئًا، ومن الواضح أن القدرة على رؤية الشاشة في جميع الأوقات هي بيت القصيد من الجهاز، حيث تريد هونر استخدامه لإظهار تصميمات الشاشة العاملة دائمًا.

وعرضت هونر مجموعة متنوعة من الخلفيات لجهاز V Purse، من ذلك خلفية فروية تستجيب للمس وتتحرك عبر الشاشة، مما يعطي انطباعًا بمداعبة قطة.

وأشارت الشركة إلى أنها عملت مع سلسلة من مصممي الأزياء والفنانين للمساهمة بموضوعات مختلفة للجهاز، موضحة أنها تريد فتح واجهة برمجة التطبيقات في المستقبل للسماح لأي شخص بإنشاء واجهتها لبرمجة التطبيقات، حيث يمكن أن تتفاعل هذه التصميمات مع اللمسات وكذلك حركة الهاتف.

ويحتوي جهاز V Purse على زر صغير لفك الشاشة وفتحها، وتشير هونر إلى أن سماكة الجهاز تبلغ أقل من 9 ملم عند طيه، ولكن الشاشة المواجهة للخارج تأتي بنقاط ضعف واضحة فيما يتعلق بالمتانة.

وتتميز شاشات الهواتف القابلة للطي بأنها رقيقة وقابلة للكسر، ولهذا السبب توضع عادةً بأمان داخل الأجهزة. ووضعت هواوي، الشركة الأم السابقة لشركة هونر، شاشاتها القابلة للطي في الجهة الخارجية لهواتفها القابلة للطي الأولى، ولكن سرعان ما بدأت بوضعها في الداخل لحمايتها.

ويعتبر خطر خدش الشاشة الحساسة أو جرحها مرتفعًا، حتى لو صرحت هونر بأن مفصل V Purse مصمم ليتحمل 400 ألف عملية فتح وإغلاق مثل مفصل هاتفها القابل للطي الأحدث Magic V2.

ويهدف هذا الجهاز المفاهيمي إلى تقليل الاعتماد على الموضة السريعة، ودفع صناعة الأزياء نحو تبني التقنيات الجديدة من أجل تشجيع المستهلكين على شراء كميات أقل واستخدامها لفترة أطول.

وبالإضافة إلى تصميمه الغريب، جعلت الشركة الجهاز صديقًا للبيئة، حيث استخدمت موادًا مستدامة، مثل الجلد النباتي للأشرطة. وبغض النظر عن ذلك، لم تصدر الشركة بعد تفاصيل إضافية حول V Purse، حيث لم تنتجه بكميات كبيرة بعد.