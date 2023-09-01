هونر تطلق هاتفها القابل للطي Magic V2 في الأسواق العالمية

أطلقت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية هونر هاتفها الذكي الرائد القابل للطي في الأسواق العالمية، لتغامر بالدخول إلى سوق راقية تهيمن عليها شركتا سامسونج وآبل.

وقالت الشركة إن جهاز (هونر ماجيك في2) Honor Magic V2 سيُطرح للبيع في أسواق أوروبا وأماكن أخرى، ولكن ليس في الولايات المتحدة، في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2024.

يُشار إلى أن شركة هونر بِيعت إلى اتحاد من المستثمرين لفصلها عن شركة هواوي بعد أن تعرضت الأخيرة لعدد من العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن التقنية الأساسية، وسحقت أعمالها في مجال الهواتف الذكية، مما حولها من اللاعب الأول في العالم إلى جزء صغير جدًا من السوق بصورة عامة.

وتتطلع شركة هونر إلى رسم مسارها الخاص منذ انفصالها عن هواوي، مما يؤدي إلى تأدية دور خاص في قطاع الهواتف الرائدة والتوسع خارج الصين.

ويعد (هونر ماجيك في2) الهاتف الذكي الثاني القابل للطي للشركة، وقد أُطلق في الصين في شهر تموز/ يوليو الماضي بسعر يعادل 1,235 دولارًا أمريكيًا.

ويبدو أن الهاتف بدأ بداية قوية في الصين، وتأمل الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في شنجن في تحقيق نجاح مماثل في الخارج. هذا، ولم يُعلن بعد عن أسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

واستحوذت شركة هونر على حصة سوقية بلغت 5.2 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، وهي نسبة أعلى قليلًا من 4.9 في المئة في المدة نفسها من العام الماضي، ولا تزال لاعبًا صغيرًا في السوق، حسب شركة التحليلات (آي دي سي) IDC.

وتمثل الصين ما يقرب من 78 في المئة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية لشركة هونر، مما يسلط الضوء على اعتمادها على سوقها المحلية.

ويُعد إطلاق هواتف عالية المواصفات بأسعار تنافسية، لا سيما في الأسواق الأوروبية الناضجة، مثل: المملكة المتحدة جزءًا من إستراتيجية شركة هونر لتحسين مكانتها العالمية، ويعد (ماجيك في2) جزءًا من ذلك.

ومع ذلك، تواجه شركة هونر عددًا من التحديات في محاولتها التنافس على أعلى المستويات مع العملاقتين آبل وسامسونج، لا سيما في محاولة رفع مستوى علامتها التجارية.