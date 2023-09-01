موتورولا تعلن هاتفها Moto G84 بسعر منافس

أعلنت شركة موتورولا اليوم الجمعة هاتفها الذكي الجديد (موتو جي84) Moto G84 الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بشريحة (سنابدراجون 695) Snapdragon 695 من شركة كوالكوم التي تعد قديمة إلى حد ما، إلا أنها تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم (موتو جي84) شاشة من نوع (أولد) OLED بمقاس 6.55 بوصات مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا.

وتَعِد موتورولا، التابعة لشركة لينوفو الصينية، بمستوى سطوع يصل إلى 1,300 شمعة. ويوجد ثقب واحد في المنتصف للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/2.45.

وتوجد كاميرتان خلفيتان بدلًا من الثلاث الموجودة في (موتو جي82)، وتأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.88، في حين تأتي الكاميرا الأخرى المصممة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 118 درجة.

وتدعم كلا الكاميرتين تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتوفران رؤية ليلية تلقائية للحصول على صور أفضل في بيئة مظلمة.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة من الوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويتمتع (موتو جي84) بدعم تقنية الصوت (دولبي آتموس) Dolby Atmos وتقنية الصوت المكاني Moto Spatial Space، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الاستريو.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بالنسخة الخام من نظام التشغيل أندرويد 13، ووعدت الشركة بأنه سوف يحصل على نظام أندرويد 14، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

وتدعم البطارية، التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير في الساعة، داخل (موتو جي84) الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا.

وتشمل الميزات الأخرى للهاتف دعم تقنية البلوتوث 5.1، وتقنية (واي فاي 6) Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومنفذ لسماعات الأذن.

وتعتزم موتورولا طرح هاتفها الذكي الجديد بثلاثة ألوان، وبسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا في الهند، وذلك اعتبارًا من 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.