لينوفو تكشف عن جهاز الألعاب المحمول Legion Go

كشفت شركة لينوفو رسميًا عن جهاز الألعاب المحمول Legion Go الذي يأتي بشاشة صغيرة مميزة ووحدات تحكم جانبية يمكن فصلها عن الشاشة.

ويبلغ قياس الشاشة في الجهاز 8.8 إنشات وهي من نوع LCD بدقة +QHD، أي 1600 × 2560 بكسل، ومعدل تحديث للشاشة يصل إلى 144 هرتزًا، ويمكن أن يقل إلى 60 هرتزًا لحفظ طاقة البطارية، كما تصل درجة السطوع القصوى في الشاشة إلى 500 شمعة.

ويشبه جهاز لينوفو Legion Go جهاز الألعاب المحمول الشهير “نينتندو سويتش”، حيث وحدات التحكم على جانبي الشاشة قابلة للفصل مع إبقاء الاتصال بالجهاز لاسلكيًا لاستكمال اللعب، ويمكن استخدامها كعصا تحكم “Joystick”، وتحتوي على العديد من الأزرار، ولوحة لمس، بالإضافة إلى عجلة تمرير، كما أرفقت لينوفو ملحقًا لتحويل وحدة التحكم اليمنى إلى فأرة.

ويعمل جهاز لينوفو بمعالج Ryzen Z1 من شركة AMD، كما تتيح الشركة إصدارًا آخر بالنسخة الأقوى من المعالج، وهي Z1 Extreme، وكلا المعالجين مخصصان للألعاب، مع معالج رسوميات بمعمارية RDNA 3 الأحدث من AMD.

ويتوفر الجهاز بسعات تخزينية تصل إلى تيرابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 2 جيجابايت، علمًا بأن الإصدارات جميعها تأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، كما يحتوي الجهاز على نظام تبريد حراري.

ويدعم جهاز لينوفو Legion Go الاتصال اللاسلكي عبر واي فاي 6E وبلوتوث 5.2، كما تدعم البطارية الشحن السريع مع شاحن قوته 65 واطًا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 11 هوم بواجهة مخصصة تُسمى “Legion Space”، وتتيح لينوفو للمشترين 3 أشهر من الاشتراك المجاني في خطة ألعاب إكس بوكس Xbox Game Pass Ultimate،

وستطرح لينوفو جهاز الألعاب المحمول Legion Go بسعر يبدأ من 700 دولار أمريكي، بدايةً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.