لينوفو تعلن حاسوب محمول للألعاب مزود بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة لينوفو جهاز Legion 9i، وهو الحاسوب المحمول للألعاب الأول في العالم بقياس 16 بوصة المزود بنظام تبريد سائل قائم بذاته مُصمم بالاشتراك مع Cooler Master.

وصممت الشركة هذا الحاسوب الحامل للعلامة التجارية Legion التابعة للشركة لتلبية متطلبات الاعبين والمبدعين الذين يحتاجون إلى استوديو تطوير كامل في حقيبتهم.

وتستخدم معظم الحواسيب المحمولة التبريد الهوائي لنقل الحرارة عبر أنابيب الحرارة إلى المبرد، ولكن جهاز لينوفو المبرد بالسوائل يستخدم الماء والمضخة للتعامل مع كتلة حرارية أكبر بكثير.

ويسمح مثل هذا النظام من الناحية النظرية للجهاز باستخدام كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 230 واط للحصول على تجربة ألعاب حقيقية.

وزودت الشركة الحاسوب بغطاء من ألياف الكربون، الأمر الذي يمنح كل جهاز نمطًا تصميميًا فريدًا.

ويتضمن الجهاز شاشة من نوع Mini LED بدقة 3.2K وبمعدل تحديث متغير يبلغ 165 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 94 بالمئة.

وتشمل المواصفات الداخلية لجهاز Legion 9i على وحدة معالجة الرسومات من إنفيديا GeForce RTX 4090، مع ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR5 الثنائية القناة بتردد 5600 ميجاهرتز أو 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR5 الثنائية القناة بتردد 6400 ميجاهرتز.

وأشارت لينوفو إلى أن Legion 9i هو الحاسوب المحمولة الأول من فئة Legion المزود بنظام التبريد السائل المتكامل وضبط شرائح الذكاء الاصطناعي للأجهزة.

ويعمل نظام التبريد السائل المسمى Legion Coldfront عندما تصل درجة حرارة وحدة معالجة الرسومات إلى 84 درجة مئوية، إلى جانب نظام التبريد الهوائي الثلاثي المراوح المضبوط بالذكاء الاصطناعي.

وتزامن شريحة الذكاء الاصطناعي LA-2 من لينوفو شرائط الإضاءة Legion Spectrum RGB حول لوحة المفاتيح مع الأجزاء الأخرى من الحاسوب المحمول. ويأتي الحاسوب مزودًا بسعة 2 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية، إلى جانب المعالج Core i9-13980HX من الجيل الثالث عشر.

وتتفاعل ميزة Smart FPS المضبوطة بالذكاء الاصطناعي مباشرة مع الشاشة لتتبع الإطارات في الثانية وضبط الطاقة تلقائيًا عبر وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية، مما يضمن الحد الأقصى من عدد الإطارات في الثانية بغض النظر عن سيناريو الألعاب.

ويصل الحاسوب في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 4399 دولارًا، ويتضمن نظام التشغيل ويندوز 11 مع اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في Xbox Game Pass Ultimate.