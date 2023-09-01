سوني تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Xperia 5 V

أعلنت شركة سوني اليوم الجمعة هاتفها الرائد الأحدث (إكسبريا 5 5) Xperia 5 V الذي يقدم عددًا من التحسينات مقارنةً بسلفه (إكسبريا 5 4) Xperia 5 IV الذي أُعلن في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

ويأتي الهاتف بنظام مُحسّن للكاميرا بدون وحدة تصوير العمق، ولكنه يكتسب حساسًا رئيسًا أكبر بكثير.

ويحافظ هاتف سوني الجديد على مواصفات الشاشة التي تأتي بمقاس 6.1 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 21:9 ومعدل تردد قدره 120 هرتزًا.

ويمتاز (إكسبريا 5 5) بأنه يحتوي المعالج الأحدث من شركة كوالكوم، (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، ويقدم ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحافظ هاتف سوني أيضًا على منفذ سماعات الأذن، وهي حالة نادرة مقارنةً بالهواتف الرائدة الأخرى المتاحة في السوق.

وبالمقارنة مع هاتف (إكسبريا 5 4)، الذي جاء مع ثلاث كاميرات خلفية، يأتي هاتف (إكسبريا 5 5) الجديد مع كاميرتين فقط متخليًا عن كاميرا تصوير العمق، ولكن الكاميرا الأساسية حصلت على ترقية مع حساس بمقاس 1/1.35” بدقة 52 ميجابكسل، وهو ذاته الحساس الموجود في هاتف (إكسبريا 1 5).

وتأتي الكاميرا الخلفية الأخرى بدقة 12 ميجابكسل مع حساس بمقاس 1/2.5” مع قدرات التصوير الفائق العرض مع طول بؤري قدره 16 ملم، وهي قادرة على التركيز التلقائي الثنائي البكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع حساس بمقاس 1/2.9”.

بفضل الشاشة القطرية والطويلة بمقاس 6.1 بوصات، احتفظ هاتف (إكسبريا 5 5) بحجمه الصغير. واكتسب الهاتف 11 جرامًا وهو أسمك قليلًا، ولكنه أقصر قليلًا من سلفه.

ويحتوي هاتف سوني الأحدث على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، أي أنه يحافظ على السعة ذاتها لبطارية (إكسبريا 5 4)، ولكن يُتوقع أن تدوم طاقتها مدة أطول بفضل معالج (سنابدراجون 8 الجيل 2).

وتدعي سوني أن بطارية الهاتف تُشحن بنسبة 50 في المئة خلال 30 دقيقة باستخدام شاحنها باستطاعة 30 واطًا، الذي يُباع على نحو منفصل.

هذا، وسيكون هاتف (سوني إكسبريا 5 5) متاحًا اعتبارًا من أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسعر 999 يورو.