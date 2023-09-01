زوم تضيف ميزة جديدة لزيادة الإنتاجية

تريد منصة مؤتمرات الفيديو زوم زيادة فعالية الاجتماعات من خلال وضع جميع الموارد اللازمة عادةً في واجهة واحدة بسيطة، حيث أطلقت ميزة الملاحظات للمساح للمستخدمين بالتعاون قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها.

وأصبح المشاركون في الاجتماع الآن قادرين على تدوين الملاحظات عبر قسم جديد متاح أثناء المكالمة، وتأمل الشركة أن يساعد ذلك الموظفين في تقليل مقدار الوقت المنفق أثناء الانتقال بين التطبيقات والشاشات، مما يمنحهم دفعة مفيدة للإنتاجية.

وتعتبر الملاحظات مساحة تعاونية تتيح للزملاء مشاركة المدخلات المتعلقة بالاجتماع، ويمكن للمستخدمين أيضًا العثور على الملاحظات خارج الاجتماعات، حيث يمكنهم الاستمرار في إضافة التعليقات ومشاركتها للحصول على مدخلات تعاونية في أي وقت.

كما يمكن للموظفين أيضًا إعداد الملاحظات ومشاركة المعلومات، مثل جدول الأعمال والمعلومات السياقية الأخرى، قبل الاجتماع.

وباستخدام الملاحظات، يستطيع المستخدمون إنشاء المحتوى ومشاركته داخل الاجتماع أثناء العمل مع الآخرين للحصول على المساهمات في الوقت الفعلي.

وقال دارين براون، رئيس تطبيقات الإنتاجية في زوم: “أردنا تقديم تجربة مستخدم بسيطة تتيح للمستخدمين إنشاء جداول الأعمال والملاحظات مع البقاء داخل منصة زوم بدلاً من الانتقال إلى أدوات إدارة المحتوى الأخرى”.

وفي حال كنت تريد إعداد ملاحظة أثناء اجتماع، فإن بإمكانك فتح الملاحظات ومشاركتها مع المشاركين في الاجتماع، ومن ثم العمل معًا عليها.

كما يمكن للمستخدمين مشاركة الملاحظات بعد الاجتماع مع أي شخص يرغبون فيه.

ويستخدم شريط التنقل للوصول بشكل سهل إلى الملاحظات الموجودة داخل الاجتماع، بالإضافة إلى خيار بدء ملاحظة جديدة.

ويمكن لكاتب الملاحظة مشاركتها أثناء الاجتماع من أجل التعاون في الوقت الفعلي، كما بإمكانه اختيار من يصل إلى الملاحظة أثناء الاجتماع أو بعده.

وتتضمن الملاحظات محررًا وخيارات تنسيق موسعة، مثل الخط والتصميم والتعداد النقطي والألوان والمزيد، حيث يمكن للمستخدمين إضافة روابط وصور، في حين يُحفظ المحتوى تلقائيًا بشكل منتظم للمساعدة في منع أي فقدان محتمل للمحتوى.

ويرى المتأخرون عن الانضمام إلى الاجتماع الملاحظات المشتركة موجودة أعلى علامة تبويب الملاحظات في تطبيق زوم. ويمكن للمستخدمين أداء مهام متعددة عن طريق تدوين الملاحظات أثناء الاجتماع أو توسيع اللوحة اليمنى وطيها لتدوين الملاحظات عبر شاشة أخرى.

وتوفر لوحة معلومات الملاحظات القدرة على فرز الملاحظات وتصفيتها ومشاركتها، إلى جانب إمكانية تفضيل الملاحظة لوقت لاحق أو حذفها أو تحريرها أو مشاركتها من لوحة المعلومات. وتطرح زوم في الأسابيع المقبلة ميزة الملاحظات لجميع المستخدمين دون أي تكلفة إضافية.