جوجل تعتزم إطالة مدة دعم أجهزتها بتحديثات أندرويد

تخطط شركة جوجل لإطالة مدة دعم أجهزتها بتحديثات نظام أندرويد بدايةً من هواتف بكسل 8 القادمة، وفقًا لتقرير نشره موقع 9to5google المتخصص في أخبار نظام أندرويد.

وتتيح جوجل حاليًا لأجهزة بكسل 3 أعوام من تحديثات أندرويد الكبرى بالإضافة إلى عامين إضافيين من التحديثات الأمنية، وهذا أقل بكثير مقارنةً بما تقدمه آبل من تحديثات لهواتف آيفون.

وفي سياقٍ متصل، تتيح سامسونج لأجهزتها المحمولة الحديثة من سلسلة جالاكسي 4 أعوام من تحديثات أندرويد الكبرى، بالتوازي مع 5 أعوام من التحديثات الأمنية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن جوجل تنوي التفوق على سامسونج فيما يتعلق بإطلاق التحديثات، إذ تعتزم إتاحة حتى 5 أعوام من تحديثات أندرويد الكبرى مع التحديثات الأمنية.

وفي حالة غيرت جوجل سياساتها بشأن إطلاق التحديثات، فإنها ستقلل الفجوة مع آبل التي بدورها توفر 5 أعوام على الأقل من تحديثات نظام iOS الكبرى، بالتوازي مع سبع سنوات من التحديثات الأمنية.

جدير بالذكر أن الشركات الأخرى المصنعة لأجهزة أندرويد غير ملزمة باتباع السياسة نفسها الخاصة بجوجل في إطلاق التحديثات، وهي توفر التحديثات بحسب فئة كل جهاز.

وكانت شركة هولندية تُسمى “فيرفون Fairphone” قد أطلقت الجيل الخامس من هاتفها الذكي، مع وعد بإتاحة التحديثات لمدة 8 أعوام، منها 5 أعوام من تحديثات نظام أندرويد، و 3 أعوام إضافية من التحديثات الأمنية.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن الإصدارات الجديدة من هواتف بكسل مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما ستعلن إطلاق النسخة النهائية من نظام أندرويد 14 الجديد.