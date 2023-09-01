تسلا تكشف عن Model 3 المحدثة بمدى قيادة أطول.. عاجل

كشفت شركة تسلا عن سيارتها السيدان المجددة Model 3 بمدى قيادة أطول مع خفض أسعار سياراتها الفاخرة في دفعة شاملة لتعزيز المبيعات في إطار سعيها للحفاظ على لقبها كشركة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية في العالم.

وقلصت شركة صناعة السيارات حجم الواجهة الأمامية لسيارتها السيدان في عملية التحديث الرئيسية الأولى لطراز Model 3 منذ أن دخلت حيز الإنتاج قبل ست سنوات، حيث يتميز الطراز المجدد بمظهر أكثر أناقة ورياضية مع مصابيح أمامية أنحف، بالإضافة إلى شاشة إضافية بقياس 8 بوصات للركاب الخلفيين.

وتصنف السيارة في الصين بأنها قادرة على قطع مسافة 606 كم بشحنة واحدة، وهو تحسن بنسبة 9 بالمئة. وتشمل الترقيات الأخرى الجديدة المكبرات الصوتية الإضافية للنظام الصوتي.

وبعد ساعات من الكشف، أجرت تسلا تخفيضات حادة على Model S سيدان و Model X في الولايات المتحدة والصين، وخفضت سعر نظام مساعدة السائق الذي تسوقه على أنه نظام القيادة الذاتية الكاملة بمقدار 3000 دولار، لصبح سعره 12 ألف دولار.

وتتقاضى تسلا الآن 74.990 دولارًا للطراز الأساسي من Model S، و 79.990 دولارًا للطراز الأساسي من Model X، وبدأت السيارتان العام بأسعار تبدأ من 104.990 دولارًا و 120.990 دولارًا على التوالي.

ويأتي الإصدار المجدد من سيارة Model 3 بسعر 35,800 دولار في الصين، أي أعلى بنسبة 12 بالمئة من الإصدار الأقدم. ولكن الشركة كانت بحاجة إلى التحديث لمواكبة المنافسين المحليين، من ذلك BYD، التي تهدف إلى بيع 3 ملايين سيارة هذا العام، بالإضافة إلى Nio و Xpeng، اللتين تعملان على توسيع تشكيلة منتجاتهما.

ويبدو أن تسلا اكتشفت حاجتها إلى التسابق في الصين بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم لكي تفوز في سوق السيارات الكهربائية الشديد التنافسية هناك، حيث إن بيع نموذج غير محدث منذ ست سنوات في مثل هذه السوق يشبه شراء هاتف قديم.

وانخفضت التسليمات من مصنع تيسلا في شنغهاي في شهر يوليو إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بعد أن أعلنت الشركة أنها كانت تخطط لوقت توقف عن العمل لتحديث المصنع.

وخفضت شركة صناعة السيارات في الشهر الماضي الأسعار عدة مرات في غضون أيام، مما أدى إلى إشعال حرب أسعار في الصين أدت إلى تآكل الهوامش الربحية.

كما خفض المنافسون المحليون، من ذلك العلامة التجارية Zeekr التابعة لشركة Xpeng و Geely، أسعار النماذج وأطلقوا منتجات جديدة للتنافس بشكل مباشر مع تسلا، في حين تعهدت Nio في أقرب وقت من العام المقبل بإطلاق منتجها الأول لعلامتها التجارية الجديدة.

وكشف إيلون ماسك في شهر مارس 2016 عن Model 3 للمرة الأولى وسط ضجة كبيرة، ومن ثم عانى أشهرًا من مشاكل الإنتاج، حيث كانت الشركة تكافح لزيادة الإنتاج.