مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy S22 Ultra

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra الرائد في وقت سابق من هذا العام، وهو طراز مُحسّن عن طراز العام الماضي وهو Galaxy S22 Ultra. تكمن الاختلافات الرئيسية في نوع المعالج ومستشعر الكاميرا الرئيسي، إذ إن كلاهما قد تحسّن بشكل كبير، أما بالنسبة إلى باقي المواصفات فإن كلا الهاتفين متشابهين إلى حد كبير جدًا.

إليك مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S22 Ultra و Galaxy S23 Ultra لتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف ولمساعدتك في اختيار الأنسب لك:

التصميم والشاشة:

يأتي كل من هاتفي Galaxy S22 Ultra و Galaxy S23 Ultra بتصميم أنيق وفخم ومتقارب إلى حد كبير، كما أنهما متقاربان في الوزن، إذ يزن هاتف S22 Ultra قرابة 229 جرامًا، أما الطراز الأحدث فهو يزن 234 جرامًا. ويأتي كلاهما مع قلم ذكي يُسهل تدوين الملاحظات وتصفح التطبيقات، ويمكنك وضعه في الجهة السفلية من الهاتف في مكانه المخصص.

يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra الأحدث بأنه مغطى بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) من الأمام والخلف، أما هاتف S22 Ultra فهو مغطى بزجاج من نوع (+Gorilla Glass Victus) من الأمام والخلف، والإطار مصنوع من الألمنيوم في كلا الهاتفين.

وبالنسبة إلى الألوان، فإن طراز S23 يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Phantom Black)، والأخضر، والكريمي (Cream). أما طراز S22 فيتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر، والأبيض (Phantom White)، والبنفسجي (Burgundy).

أما بالنسبة إلى مواصفات الشاشة، فكلا الهاتفين يأتيان مع شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات، وبدقة

1440 × 3088 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سامسونج S23 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

أما هاتف Galaxy S22 Ultra فهو يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730). أو معالج سامسونج (Exynos 2200) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 ويمكن تحديثه إلى أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

أما فيما يتعلق بالبطارية، فكلا الهاتفين يحتويان على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعمان الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/4.9، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وتدعم التقريب البصري بمعدل x3، أما الكاميرا الرابعة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، و1080 بكسلًا، و720 بكسلًا.

يضم هذاالهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، أما الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/4.9 والثالثة بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، و1080 بكسلًا، و720 بكسلًا.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

السعر:

يبُاع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر 4299 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويُباع هاتف Galaxy S22 Ultra بسعر 3699 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر، والأبيض (Phantom White)، والبنفسجي (Burgundy).

أيهما تختار؟

إذا كنت من مُستخدمي الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S22 Ultra الذي يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 1)، فقد لا تحتاج إلى الترقية إلى الطراز الأحدث لأن كلا المعالجين يوفران أداءً قويًا للهاتف، لكن إذا كنت من مُستخدمي إصدار أوروبا الذي يعمل بمعالج من نوع (Exynos 2200) فستلاحظ أن S23 Ultra أفضل بكثير من ناحية الأداء، لذا يمكنك التفكير بالترقية.

أما إذا كنت تفكر في شراء واحد منهما لأول مرة، فاختر الطراز الأحدث وهو S23 ultra لتتمتع بأفضل أداء، وبكاميرا أكثر تطورًا.

إليك مقارنة بين مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S22 Ultra و Galaxy S23 Ultra: