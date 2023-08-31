مزايا مخفية في نظام iOS ستغير طريقة استخدامك لهاتف آيفون

تحتوي هواتف آيفون على العديد من المزايا المخفية في التطبيقات التي تسمح لك بأداء بعض المهام بسهولة أكثر، ومعظم هذه المزايا لا يعرفها الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون، لكن بمجرد تعرفها ستتغير طريقة استخدامك لهاتف آيفون، وستجد أنه أصبح أكثر فائدة.

إليك خمسة من مزايا iOS المفيدة والمخفية في هواتف آيفون:

1- ضبط مؤقت للتوقف تلقائيًا عن تشغيل الموسيقى والبودكاست :

يستمع الكثير من الأشخاص إلى المقاطع الصوتية المختلفة قبل النوم، وقد يبقى المقطع الصوتي قيد التشغيل حتى بعد النوم، لكن في هاتف آيفون، يمكن للمستخدمين تعيين مؤقت لإيقاف المقطع الصوتي تلقائيًا بعد مدة محددة.

فإذا كنت ممن يحبون الاستماع إلى القرآن أو الموسيقى أو البودكاست من تطبيقات Apple Music أو Apple Podcast قبل النوم، فاستخدم تطبيق Clock لضبط مؤقت لإيقاف تشغيل المقطع الصوتي تلقائيًا وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Clock، ثم اختر تبويب Timer في الجهة السفلية من الشاشة. اضبط المؤقت إلى المدة التي تريدها. انقر فوق خيار (When Timer Ends)، ثم انتقل إلى الجزء السفلي من القائمة، وانقر فوق (توقف عن التشغيل) Stop Playing ثم انقر فوق زر Set . انقر فوق زر (ابدأ) Start ثم ابدأ بالاستماع إلى المقاطع الصوتية المفضلة لديك، وسيُوقف تطبيق Clock المقطع الصوتي تلقائيًا عندما ينتهي وقت المؤقت.

2- استخدم مفتاح حذف الأرقام المخفي في الآلة الحاسبة:

لا تحتوي الآلة الحاسبة في هاتف آيفون على زر لحذف الأرقام الخاطئة أثناء كتابة مسألة رياضية، لكن هناك طريقة مخفية يمكنك استخدامها وهي كالتالي:

افتح تطبيق الحاسبة في آيفون وأدخل بعض الأرقام. باستخدام إصبعك، مرر نحو اليسار أو اليمين على الأرقام التي أدخلتها لإزالة الرقم الأخير. في كل مرة تمرر فيها، يمسح التطبيق رقمًا واحدًا من النهاية.

3- اضبط تنبيهات مخصصة لشحن هاتف آيفون:

بشكل افتراضي، يصلك تنبيه عندما تصل نسبة الشحن في بطارية آيفون إلى 20%، ومع ذلك، يمكنك ضبط تنبيه مخصص لتذكيرك بالشحن عندما تصل نسبة الشحن في البطارية إلى النسبة التي تختارها أنت.

يمكن القيام بذلك باستخدام ميزة الأتمتة في تطبيق الاختصارات (Shortcuts) باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Shortcuts، ثم انقر فوق خيار (الأتمتة) Automation في الجهة السفلية من الشاشة. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة الأتمتة، فانقر فوق خيار (إنشاء أتمتة شخصية) Create Personal Automation . مرر إلى الأسفل ثم اختر (مستوى البطارية) Battery Level . حدد مستوى الشحن الذي ترغب في تلقي إشعار عندما تصل البطارية إليه. انقر فوق زر (التالي) Next في الزاوية اليُمنى العُلوية. مرر إلى الأسفل، ثم اختر (إشعارات) Notifications، ثم حدد (إظهار الإشعارات) Show Notifications . أدخل نص الإشعار بجانب (إظهار الإشعار) Show Notification . انقر فوق زر (التالي) Next، ثم انقر فوق (تم) Done.

4- انقر على الجهة الخلفية لجهاز آيفون لتفعيل ميزة معينة:

تدعم هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 14 أو أي إصدار أحدث ميزة تُسمى (Back Tap)، تتيح لك تعيين إجراءات معينة لتنفيذها من خلال النقر المزدوج على الجزء الخلفي من هاتف آيفون، أو النقر الثلاثي.



يمكنك استخدام هذه الميزة لتشغيل تطبيق معين تستخدمه كثيرًا في الهاتف بسرعة، أو لتنفيذ مجموعة من مهام النظام بسرعة؛ مثل: أخذ لقطة للشاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تغيير مستوى الصوت، وغيرها. كما تعمل الميزة مع عمليات التشغيل التلقائي لتطبيق (Shortcuts) بشكل مثالي، ويمكنك استخدامها لتفعيل ميزات إمكانية الوصول، مثل: AssistiveTouch و VoiceOver و Zoom، وما إلى ذلك.

لتفعيل هذه الميزة في آيفون؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (Touch).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Back Tap)، واضغط عليه.

سيظهر لك خياران (النقر المزدوج) Double Back، أو (النقر الثلاثي) Triple Back، اضغط على الخيار الذي يناسبك منهما لإجراء مهام معينة عند الضغط على ظهر الهاتف.

بمجرد الضغط على خيار منهما ستظهر لك قائمة بالمهام التي يمكنك تخصيصها، حدد الإجراء الذي تريد تشغيله من هذه القائمة.

5- قياس استقامة الأجسام المختلفة:

يحتوي هاتف آيفون على تطبيق Measure الذي يتيح لك قياس المسافة بين جسمين. ويحتوي هذا التطبيق أيضًا على ميزة (المستوى) Level التي تحدد إذا كان الجسم مستقيمًا أو مسطحًا تمامًا أم لا، وقد تكون هذه الميزة مفيدة عند تعليق لوحة على الحائط في منزلك، إذ يمكنك استخدامها للتأكد من أن اللوحة مثبتة بطريقة مستقيمة تمامًا.

لاستخدام هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية: