ما مزية الملاحظات في إنستاجرام وكيف يمكنك استخدامها؟

تُضاف إلى تطبيق إنستاجرام العديد من المزايا الجديدة باستمرار، ومزية الملاحظات (Notes) هي واحدة من أحدث المزايا التي يمكن أن تعزز تجربة المستخدم، وقد أضافتها شركة ميتا في نهاية العام الماضي للسماح للمستخدمين بمشاركة منشورات نصية قصيرة مكونة من 60 حرفًا بحد أقصى مع إمكانية إضافة الرموز التعبيرية، ثم أتاحت لاحقًا إمكانية إضافة مقطع صوتي غنائي مدته 30 ثانية إلى الملاحظات.

وفي الوقت الحالي تخطط شركة ميتا لإطلاق مزية جديدة تسمح لمستخدمي إنستاجرام بإنشاء الملاحظات الصوتية ومشاركتها، ولكنها لم تبدأ بعدُ باختبار أي شيء على نحو رسمي حتى الآن، إلا أنها تعمل على منح المستخدمين القدرة على إنشاء ملاحظات صوتية لمشاركتها مع الأصدقاء.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزية الملاحظات في إنستاجرام وكيفية استخدامها:

أولًا: ما مزية الملاحظات في إنستاجرام؟

(الملاحظات) Notes هي مزية حديثة أُضيفت إلى تطبيق إنستاجرام في نهاية العام الماضي، وهي عبارة عن مشاركات قصيرة تصل إلى 60 حرفًا تتضمن النصوص والرموز التعبيرية فقط.

لا يستطيع متابعوك رؤية ملاحظات إنستاجرام الخاصة بك في الصفحة الرئيسية للتطبيق على عكس مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) والصور، ولا يمكن الوصول إليها من خلال القصص أيضًا. بل ستظهر الملاحظات في الجزء العلوي من صندوق الوارد، وستصل الردود على الملاحظات كرسائل مباشرة في البريد الوارد، ومثل القصص (Stories)، تظهر الملاحظات لمدة 24 ساعة فقط، وبعد ذلك تختفي. وأثناء وجودها، يمكنك تلقي الردود على الملاحظة من المتابعين.

ثانيًا: كيفية استخدام الملاحظات في إنستاجرام:

بعد طرح مزية (Notes) تدريجيًا في المناطق المختلفة، أصبحت متاحة الآن في جميع أنحاء العالم، وإذا كنت تستخدم أحدث إصدار من التطبيق، فستكون قادرًا على الوصول إلى هذه المزية. وفي التحديثات الأخيرة للتطبيق، أصبح بإمكان المستخدمين مزج الموسيقى مع الملاحظات ولكن هذا الأمر متاح فقط في بعض المناطق.

يمكنك البدء باستخدام مزية الملاحظات بطريقة بسيطة، وهي متاحة فقط في إصدار الهاتف المحمول، وليس إصدار الويب من تطبيق إنستاجرام، وللبدء باستخدامها، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام في هاتفك ثم انتقل إلى صندوق الوارد (DM). انقر فوق رمز (+) بجانب صورة حسابك الشخصي في الجهة اليُسرى العلوية. اكتب ما تريد مشاركته مع متابعيك، ويمكنك إضافة كل من النصوص والرموز التعبيرية. في الجهة السفلية من الشاشة، يمكنك تحديد من تريد مشاركة ملاحظتك معه. ويمكن أن يكون إما المتابعين الذين تتابعهم أنت أيضًا أو قائمة محددة من الأصدقاء. انقر فوق رمز المشاركة لنشر ملاحظتك.

ثالثًا: كيفية التفاعل مع ملاحظات إنستاجرام:

ستجد الملاحظات التي نشرها الآخرون بجانب صورة ملفك الشخصي الموجودة في صندوق الوارد الخاص بك. وإذا كنت ترغب في التفاعل معهم، انقر فوق ملاحظتهم. ثم يمكنك كتابة رد على الملاحظة بنص أو رمز تعبيري أو الاثنين معًا، وسيصل الرد كرسالة إلى صندوق الوارد الخاص بهم.

رابعًا: كيفية إضافة الموسيقى إلى الملاحظات:

في الوقت الحالي، يمكن لبعض المستخدمين إضافة الموسيقى إلى الملاحظات. فهذه المزية متاحة حاليًا في مناطق محددة، قبل أن تصل إلى جميع مناطق العالم. فإذا كنت في تعيش في منطقة طُرحت فيها هذه المزية، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لإضافة الموسيقى إلى الملاحظات: