ماسك: إكس ستطلق ميزة المكالمات المرئية والصوتية

تخطط منصة التواصل الاجتماعي إكس، وهو الاسم الرسمي الجديد لتويتر، لإطلاق ميزة المكالمات المرئية والصوتية، وذلك في إطار سعي مالكها (إيلون ماسك) إلى إنشاء «التطبيق الشامل».

وقال ماسك في منشور على موقع إكس اليوم الخميس إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى رقم هاتف للحصول على الميزة التي سوف تكون متاحة على نظام التشغيل (آي أو إس) من آبل، وأندرويد من جوجل، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب الشخصية.

ومع ذلك، لم يقدم الملياردير، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، جدولًا زمنيًا لإطلاق ميزة المكالمات المرئية والصوتية.

يُشار إلى أن إعلان ماسك يأتي بعد تأكيد سابق للمديرة التنفيذي لشركة إكس (ليندا ياكارينو) التي قالت في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري في مقابلة لها مع شبكة (إسي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية إن الميزة قادمة.

ويكرر ماسك ما قالته (ياكارينو) من أن مستخدمي إكس سيكونون قادرين على إجراء المكالمات المرئية دون الحاجة إلى الكشف عن رقم الهاتف مع أي مستخدم آخر.

وكانت (أندريا كونواي)، مسؤولة التصميم في إكس، قد أفادت في منشور أخير لها بأنها تمكنت من إجراء مكالمة عبر المنصة، مما يشير إلى أن الميزة حاليًا قيد التجربة استعدادًا لإطلاقها في وقت قريب.

وفي حين أن معظم شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى المنافسة، توفر ميزة المكالمات المرئية، مثل: فيسبوك وإنستاجرام وغيرهما، فإن هذه الميزة تعد من أبرز الميزات الغائبة عن إكس.