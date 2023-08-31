كيفية إعداد مزايا تتبع مواعيد الأدوية في نظام iOS 17

يتضمن نظام التشغيل iOS 17 الجديد العديد من المزايا التي تساعد المستخدمين في الحفاظ على صحتهم، وأبرزها مزايا تتبع مواعيد الأدوية وتشمل: تذكيرات المتابعة (Follow-Up Reminders)، والتنبيهات الحرجة (Critical Alerts).

تُعد تذكيرات المتابعة والتنبيهات الحرجة إضافة رائعة إلى تطبيق Health ضمن قسم (الأدوية) Medications لمساعدتك في الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة. إذ تعيد ميزة تذكيرات المتابعة إرسال تذكير بتناول الدواء إذا لم تسجل أنك تناولته بعد مرور فترة محددة على الإشعار الأول.

تُعدّ هذه الميزة مفيدة لأي شخص بحاجة إلى تناول الأدوية الموصوفة في وقت محدد، ولكنه قد ينسى القيام بذلك أو يتجاهل الإشعار الذي يصله. وإذا كنت تتناول أدوية قوية ويمكن أن يتسبب تجاهل موعد تناولها في حدوث خطر على جسمك، فيمكنك تفعيل ميزة التنبيهات الحرجة التي تصدر صوتًا مرتفعًا لتنبيهك بموعد تناول الدواء وتعمل دائمًا بالطريقة نفسها حتى لو كان الهاتف في الوضع الصامت أو أنك فعّلت وضع تركيز معين يمنع وصول الإشعارات.

إليك كيفية إعداد مزايا تتبع الأدوية في نظام iOS 17 في آيفون:

1- كيفية إعداد ميزة تذكيرات المتابعة:

تتوفر هذه الميزة في تطبيق Health، ويمكنك تفعيلها بسهولة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Health في هاتف آيفون. انقر فوق تبويب (تصفح) Browse، ثم ابحث عن خيار (الأدوية) Medications وانقر فوقه. مرر إلى أسفل الصفحة، ثم انقر فوق (الخيارات) Options. فعّل خيار (تذكيرات المتابعة) Follow-Up Reminders. بمجرد تفعيل هذا الخيار، سيصلك إشعار من تطبيق Health بموعد تناول الدواء، وسيبلغك مرة أخرى بعد مرور 30 دقيقة من الإشعار الأول إذا لم تكن قد سجلت أنك تناولت الدواء.

2- كيفية تفعيل التنبيهات الحرجة:

في حين أن ميزة تذكيرات المتابعة مفيدة لتنبيهك مرة أخرى بتناول دوائك، فقد تحتاج إلى تنبيه أكثر للأدوية التي تؤثر بشكل كبير في صحتك، فإذا كنت تتناول دواء قوي ولا يجب تفويت موعده أبدًا فيمكنك تفعيل ميزة (التنبيهات الحرجة) Critical Alerts.

ومع ذلك، لكي تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن تُفعّل ميزة تذكيرات المتابعة، ثم يمكنك تفعيل التنبيهات الحرجة لجميع الأدوية أو بعضها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Health في هاتف آيفون. انقر فوق تبويب (تصفح) Browse، ثم ابحث عن خيار (الأدوية) Medications وانقر فوقه. مرر إلى أسفل الصفحة، ثم انقر فوق (الخيارات) Options. انقر فوق خيار (التنبيهات الحرجة) Critical Alerts، ثم اختر الأدوية التي تريد تلقي تنبيهات حرجة لتذكيرك بتناولها.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، ستظهر تذكيرات بتناول الدواء في شاشة القفل وستكون مصحوبة بصوت، وستصدر التنبيهات الحرجة صوتًا بغض النظر عن وضع التركيز المفعّل وحتى لو كان جهازك في الوضع الصامت.