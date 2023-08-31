دراسة: أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تتصدر العالم في مجال التوظيف عن بُعد

كشفت دراسة أجرتها شركة (دييل) Deel، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الموارد البشرية والتوظيف عن بُعد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة أفضل خمس دول للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في مجال التكنولوجيا. وفي ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم والتركيز المتزايد على العمل عن بُعد، تبرز الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن شركة دييل، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادةً ملحوظة بنسبة 124% في عمليات التوظيف خلال الـ 12 شهرًا الماضية؛ حيث اختارت أكثر من 4400 شركة عالمية هذه المنطقة القيام بعمليات التوظيف عن بُعد خلال تلك الفترة.

وتسلط الدراسة الأخيرة التي أجرتها دييل في النصف الأول من عام 2023 الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز التوظيف في مجال التكنولوجيا على المستوى العالمي، حيث جاءت في المرتبة الثانية في مجال التوظيف على مستوى المنطقة.

في هذا السياق، قال طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة دييل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “بالنظر إلى التوجهات الحالية في المنطقة بخصوص تأثير التكنولوجيا الرقمية، نجد أن الإمارات العربية المتحدة تقود مسيرة الابتكار الرقمي وتوفير فرص العمل عن بُعد، مما يؤدي إلى تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين جودة الحياة بشكل عام”.

وأضاف: “لطالما كانت الإمارات محط جذب للمواهب العالمية بفضل اقتصادها المزدهر واستضافتها للكثير من مراكز التكنولوجيا والشركات المتعددة الجنسيات”.

وأشار سلام إلى أن دييل تُحلل البيانات بعمق لفهم احتياجات التوظيف عن بُعد في الإمارات والمنطقة بشكل عام، بهدف مساعدة الشركات على التوظيف بكفاءة أكثر من أي مكان.

وحسب نتائج البحث الذي أجرته شركة دييل، حلت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية في مجال التوظيف عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت زيادةً ملحوظةً بنسبة 144% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية من تحقيق خطوات مهمة في هذا المجال. وتستفيد الكثير من القطاعات في المنطقة من مزايا التوظيف عن بُعد، ولكن تبقى وظائف التكنولوجيا هي الأكثر طلبًا، بما يشمل: تكنولوجيا المعلومات، وتطوير برامج الحاسوب وخدمات الإنترنت، إلى جانب الرياضات الإلكترونية والتمويل والتجارة؛ إذ شهدت هذه الوظائف زيادةً بنسبة 56.3% بالمقارنة مع نتائج نصف العام الماضي.

علاوةً على ذلك، أظهرت الدراسة حول توجهات التوظيف عن بُعد، التي شملت أكثر من 4,400 شركة، أن نيجيريا جاءت بالمركز الأول من حيث العدد الإجمالي للموظفين المتعاقدين الذين بلغ عددهم (4,084) موظفًا، تليها تركيا (3,427)، ثم جنوب أفريقيا (3,178)، فالإمارات العربية المتحدة (1,972)، في حين حلّت كينيا بالمركز الخامس مع (1863) موظفًا.

تعكس هذه البيانات الحديثة التوجه العالمي المتزايد نحو تعزيز إمكانيات العمل عن بُعد، التي تعود بالنفع على أصحاب العمل والموظفين في المنطقة على حدٍ سواء.