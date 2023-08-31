جوجل توسع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل جلب تجربة بحث الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى البلدان الأولى خارج الولايات المتحدة، بدءا من التوسعات في الهند واليابان.

وتصبح ميزة البحث الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المعروفة أيضًا باسم تجربة البحث التوليدي SGE، متاحة من خلال مختبرات بحث جوجل في تلك الأسواق، مع تقديم ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل العثور على المعلومات في اللمحات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكانت جوجل قد كشفت في شهر مايو من هذا العام عن تجربة البحث التوليدي للمرة الأولى في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O.

وتجلب تجربة البحث التوليدي وضع المحادثة إلى البحث، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة على محرك البحث حول موضوع ما ومن ثم مطالبته بإرجاع الإجابات، على غرار روبوت الدردشة العامل بالذكاء الاصطناعي.

وحدثت الشركة في الأشهر الأخيرة التجربة من خلال دعم مقاطع الفيديو والصور والمعلومات المحلية وتوصيات السفر، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة لتقديم الملخصات والتعريفات والمزيد من المساعدة في الاستعلامات المتعلقة بالبرمجة.

وبدأت أيضًا بتجربة الإعلانات المفترض دمجها إلى جانب الاستجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع إلى الاستفادة من الأماكن الجديدة المخصصة لتجربة الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ظل التوسع العالمي، تخصص جوجل تجربة البحث التوليدي في المناطق المدعومة حديثًا، حيث تتيح للمستخدمين في اليابان استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة المحلية، في حين تدعم في الهند اللغتين الإنجليزية والهندية مع القدرة على التبديل بين اللغتين.

كما تضيف جوجل أيضًا إدخالًا صوتيًا، وهو أمر شائع في الهند، لكي ينطق المستخدمون الاستفسارات بدلاً من كتابتها ومن ثم الاستماع إلى الردود.

وتستمر الإعلانات في كلا البلدين عبر شبكة البحث بالظهور في شرائح إعلانية مخصصة عبر الصفحة.

وإلى جانب عمليات الإطلاق هذه، حصلت تجربة البحث التوليدي على ميزة جديدة مصممة لتسهل على الأشخاص اكتشاف صفحات الويب الداعمة للمعلومات المقدمة في استجابات الذكاء الاصطناعي وزيارتها.

ويرى المستخدمون بدءًا من اليوم أيقونة جديدة على شكل سهم بجوار المعلومات في اللمحة العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن النقر عليها لرؤية صفحات الويب ذات الصلة.

ويتيح ذلك للمستخدمين زيارة مصدر معلومات الذكاء الاصطناعي مباشرة لمعرفة المزيد حول الإجابة على أسئلتهم.