ثردز تختبر ميزة جديدة تُحسّن تجربة البحث في المنشورات

بشّر المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) اليوم الخميس بأن منصة التواصل الاجتماعي النصية (ثردز) Threads سوف تحصل على قريبًا ميزة مهمة.

وقال زوكربيرج في منشور على (ثردز) إن ميزة البحث قادمة إلى المنصة التي أُطلقت في شهر تموز/ يوليو الماضي لمنافسة منصة إكس، وهو الاسم الرسمي الجديد لمنصة تويتر.

ونُشرت لقطة شاشة للكيفية التي سوف تبدو عليها ميزة البحث الجديدة في (ثردز)، التي يظهر أنها تأتي لتوسيع نطاق بحث المستخدمين ليشمل المنشورات جميعها التي تحتوي كلمة معينة.

وهذا يجعل المنصة تبدو وكأنها نسخة مبسطة من ميزة البحث في إنستاجرام، وهي خدمة نشر الصور ومقاطع الفيديو التي أُدمجت (ثردز) فيها.

ونقل موقع (ذا فيرج) The Verge عن المتحدثة باسم إنستاجرام (كريستين باي) قولها إن ثردز تختبر ميزة البحث عن الكلمات الرئيسة في أستراليا ونيوزيلندا مع وجود خطة للتوسع في المزيد من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية قريبًا.

وقالت باي: «نحن نستمع بنشاط إلى تعليقات المجتمع ونعمل على المزيد من الميزات لتحسين تجربة البحث».

يُشار إلى أن اختبار الميزة الجديدة يأتي بعد أيام من إعلان ميتا إطلاق نسخة الويب من (ثردز)، بحيث أصبح من الممكن استعمال المنصة عبر متصفحات الويب.

وأطلقت ميتا تطبيق (ثردز) مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي وقد حقق نجاحًا هائلًا، ذلك أنه جذب أكثر من 100 مليون تسجيل في أسبوعه الأول على خلفية أشهر من الفوضى في تويتر.

وقبل إطلاق نسخة الويب، أضافت منصة التواصل الاجتماعي النصي ميزتين جديدتين تركزان في المنشورات المعاد نشرها، وذلك في خطوة جديدة جعلت المنصة أشبه بمنصة إكس.ززز