تويوتا تزرع الفراولة والطماطم لدعم مبادرات مواجهة التغيّر المناخي

تواصل شركة تويوتا تطلعاتها إلى ما وراء حلول التنقل في إطار سعيها إلى تحقيق مستقبل محايد للكربون؛ وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التقلبات المناخية والتحديات التي يشهدها قطاع الزراعة. ففي مصنع تويوتا في كاميغو، الذي يُنتج المحركات لطراز “كراون” وعلامة “لكزس” الفاخرة، تُزرَع أربعة أنواع من الفراولة في البيوت المحمية الزراعية التجريبية، كما تُزرع الطماطم الكرزية في مصنع تويوتا في ميوتشي.

أُسست هذه البيوت الزراعية في أبريل 2022 بمساعدة المزارعين، وتشهد حاليًا ازدهارًا ملحوظًا، وبفضل نظام إنتاج تويوتا الذي يُسمى (Toyota Production System) فقد اجتمع إنتاج المركبات والزراعة معًا، على الرغم من أنهما ممارستان بعيدتان كل البعد عن بعضهما. إذ ينتج هذا النهج الاقتصادي ما يصل إلى 1.5 ضعف من إنتاج مزرعة مماثلة الحجم ويستخدم طرق زراعة منهجية لتحقيق قيمة مضافة عالية مع خفض تكاليف الإنتاج.

وقد يسهم نجاح هذه المبادرة أيضًا في تعزيز ربحية المزارعين في المستقبل؛ وذلك من خلال تبنيهم لأنظمة زراعية فعالة وغيرها من أشكال الدعم الفني التي تقدمها شركة تويوتا.

ويجري حاليًا تقديم الفراولة والطماطم الكرزية لموظفي تويوتا مجانًا، وهو دليل على اهتمام الشركة باستخدام طرق جديدة لتحقيق الحياد الكربوني في جميع مصانعها بحلول عام 2035.