الهواتف الذكية الراقية تضاعف أرباح شاومي

كشفت شركة شاومي الصينية عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023 الجاري مشيرةً إلى تضاعف أرباحها.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 3.67 مليار يوان (أي ما يزيد على 500 مليون دولار) للربع الثاني من العام، مقابل 1.39 مليار يوان (أي 190 مليون دولار) في الربع نفسه من العام الماضي.

وفاقت أرباح الشركة للربع الثاني من العام توقعات الخبراء والمحللين الماليين الذين توقعوا أن تسجل الشركة أرباحًا بواقع 3.21 مليار يوان (440 مليون دولار) فقط، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال”.

وترجع أسباب تضاعف أرباح الشركة الصينية إلى زيادة مبيعاتها من الهواتف الذكية الراقية بالإضافة إلى زيادة عائدات الإعلانات.

وساهم تركيز شاومي على قطاع الهواتف الذكية الراقية ذات السعر المرتفع في ارتفاع متوسط سعر بيع هواتفها الذكية في الصين بنسبة 24%، إذ يبلغ حاليًا حوالي 154 دولارًا أمريكيًا.

وتراجعت إيرادات شاومي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5% لتراجع شحنات هواتفها الذكية.

وتسعى الشركة الصينية إلى التركيز على قطاعات أخرى خلافًا لقطاع الهواتف الذكية، ومنها قطاع السيارات الكهربائية حيث يتوقع أن يشكل حوالي 5% من عائدات الشركة خلال العام المقبل.

وستشهد شاومي منافسة قوية في سوق السيارات الكهربائية من شركات أخرى، مثل تسلا ونيو وإكس بينج.

ورفعت شاومي الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 21% خلال الربع الثاني من العام، ليصل إلى 4.6 مليار يوان، وقد ذهب أكثر من ثلث الإنفاق إلى مشروع السيارات الكهربائية للشركة.

ووظفت شاومي حوالي 3000 شخص من أجل العمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ضمن توجه وطني لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.