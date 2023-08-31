إنستاجرام تختبر إطالة مدة مقاطع Reels

تعمل منصة التواصل الاجتماعي “إنستاجرام” على إتاحة خيارات جديدة للمستخدمين تمكنهم من إنشاء مقاطع فيديو من نوع Reels بمدة تصل إلى عشر دقائق.

وأكدت المنصة أنها تختبر الخيارات الجديدة داخليًا، ولم تتحها بعدُ للتجربة للمستخدمين خارج الشركة، بحسب ما أفاد موقع TechCrunch التقني.

وتسير إنستاجرام بتلك الخطوة على نهج منصة تيك توك المنافسة، التي سبق لها إطالة مدة الفيديو القصوى إلى عشر دقائق مطلع العام الجاري، كما تجعل إنستاجرام في منافسة مع يوتيوب.

وستمنح إطالة مدة الفيديو منشئي المحتوى في إنستاجرام مزيدًا من الوقت والمرونة عند تصوير أشياء مثل عروض الطهي، ودروس التجميل، والمحتوى التعليمي، والمشاهد الكوميدية وغيرها، دون الحاجة إلى تصوير عدة أجزاء قد يصعب على المتابع مشاهدتها بالتسلسل الصحيح.

وبينما تحاول منصتي إنستاجرام وتيك توك الحصول على حصة في سوق مقاطع الفيديو الطويلة، تسعى يوتيوب إلى التركيز على قسم مقاطع الفيديو القصيرة التي تطلق عليها اسم Shorts.

وكانت إنستاجرام قد أعلنت في وقت سابق السماح للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو القصيرة “Reels” حتى يتمكن المستخدمون من مشاركتها عبر تطبيقات أخرى، وهي ميزة موجودة في تيك توك منذ سنوات.

وفي سياق متصل، تختبر إنستاجرام ميزة جديدة تتيح لمنشئي المحتوى مشاركة تعليقات متابعيهم في القصص “Stories” التي يشاركونها.

جدير بالذكر أن إطالة مدة مقاطع Reels قد تؤثر في الطبيعة الحالية للمنصة. فقد صُممت Reels بشكل خاص لتكون مقاطع فيديو قصيرة وذات طابع مبتكر ومشوق.

ومع ذلك، فإن إطالة مدتها قد تغير طبيعة المحتوى وتؤثر في تجربة المشاهدين. لذلك، قد تواجه إنستاجرام تحديات في العثور على التوازن المناسب بين تلبية احتياجات المستخدمين والحفاظ على هوية المنصة.