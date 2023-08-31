إكس تتيح خاصية إخفاء الإعجابات لأصحاب الاشتراكات المميزة

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس – تويتر سابقًا – إطلاق خاصية إخفاء الإعجابات للمستخدمين أصحاب الحسابات الموثقة المشتركين في الخطط المأجورة في المنصة.

ويرى أصحاب الحسابات الموثقة خيارًا جديدًا ضمن إعدادات تخصيص الحساب يتيح لهم إخفاء تبويب الإعجابات من حساباتهم الشخصية.

وعند تفعيل هذا الخيار، يكون تبويب الإعجابات مرئيًا فقط لصاحب الحساب نفسه دون غيره من المستخدمين، إلا أن الإعجابات على المنشورات الفردية تظل مرئية.

ويتيح هذا الخيار لأصحاب الحسابات الموثقة إمكانية إبداء الإعجابات على المنشورات في المنصة بحرية دون الشعور بالقلق بشأن تتبع سجل الإعجابات الخاص بهم.

وبدأت إكس في وقتٍ سابق السماح للمشتركين بإخفاء علامة التحقق الخاصة بهم، إن أرادوا ذلك.

وبالنسبة لأصحاب الحسابات العادية في المنصة، فإن تبويب الإعجابات سيظل مرئيًا للمستخدمين الآخرين دون قدرة على التحكم فيه أو إخفائه.

وتُخفي منصة ثردز المنافسة تبويب الإعجابات على نحو افتراضي لكافة المستخدمين الذين يمكنهم فقط الاطلاع على قائمة المنشورات التي أبدوا الإعجاب بها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت إكس تخطط لتعميم ميزة إخفاء الإعجابات على المستخدمين جميعهم في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذه الميزة قد تكون جذابة لشريحة واسعة من المستخدمين، الذين يريدون مزيدًا من الخصوصية والتحكم في بياناتهم.

وتسعى إكس إلى اختيار المزيد من الميزات الأمنية داخل المنصة، ومنها دعم مفاتيح المرور، التي تتيح تسجيل الدخول ببصمة الإصبع أو تعرّف الوجه بدلًا من كلمات المرور التقليدية.