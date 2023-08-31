إتش بي تعلن أول حاسوب ويندوز 11 مع شاشة مقاسها 16 بوصة

أعلنت شركة إتش بي اليوم الخميس إصدارًا جديدًا من حاسوبها المحمول (بافيليون بلس) Pavilion Plus الذي يُعد أول حاسوب له شاشة مقاسها 16 بوصة ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

وقالت شركة مايكروسوفت، مالكة نظام ويندوز 11، في منشور على مدونتها إنه من المتوقع إطلاق حاسوب إتش بي الجديد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضافت الشركة أن الإصدار الجديد يمثل أحدث إضافة إلى سلسلة Pavilion Plus، المصمم لتعزيز إنشاء المحتوى الإبداعي، والتعاون أثناء التنقل، وذلك مع نظام التشغيل ويندوز 11، وأحدث المعالجات من شركتي إنتل، وأي إم دي.

وقالت الشركة في منشورها: «سجّل الدخول بسرعة باستخدام خاصية التعرف على الوجه (ويندوز هلو) Windows Hello باستخدام الكاميرا التي دقتها 5 ميجابكسل، في حين يضمن الميكروفون المزدوج أن صوتك يكون عاليًا وواضحًا للاجتماعات».

وتتضمن محفظة عام 2023 المحدثة من حواسيب Pavilion Plus أيضًا الاستدامة في تصميمها، وذلك باستخدام 20 في المئة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، و50 في المئة من المعادن المعاد تدويرها.

ويقدم حاسوب Pavilion Plus شاشة مقاسها 16 بوصة وبدقة 2,560×1,600 بكسلًا، وذلك في تصميم معتمد من معيار (إنتل إيفو) Intel Evo.

وبالإضافة إلى الأداء الرائع، فإن دعم معيار (إنتل إيفو) يعني هذا أن الحاسوب خفيف الوزن للغاية ويوفر عمرًا مديدًا للبطارية. مع الإشارة إلى أنه كي يحصل حاسوب على اعتماد (إنتل إيفو) يجب أن يجتاز إجراءات الاختبار الصارمة من إنتل.

ويحتوي الحاسوب على بطاقة الرسومات المنفصلة (إنفيديا آر تي إكس 3050) NVIDIA RTX 3050 ومعدل تردد متغير يبلغ 120 هرتزًا.

ويأتي الحاسوب مع الجيل الثالث عشر الأحدث من معالج (إنتل كور آي7) Intel Core i7 أو ما يصل إلى معالج (أي إم دي رايزن 7 7840إتش) AMD Ryzen 7 7840H.

وفي إصدارات محددة من معالجات (أي إم دي)، يدعم الحاسوب AMD Ryzen AI، وهو محرك الذكاء الاصطناعي المخصص والمدمج الذي يتيح استخدام مؤتمرات الفيديو الخاصة بميزة Windows Studio Effects من مايكروسوفت.

ومن المتوقع أن يتوفر جهاز HP Pavilion Plus 16 في شهر تشرين الأول/ أكتوبر بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، في حين من المتوقع أن يتوفر جهاز HP Pavilion Plus 14 في شهر أيلول/ سبتمبر بسعر يبدأ من 849 دولارًا أمريكيًا.