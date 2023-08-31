أوبو تكشف عن الساعة الذكية Oppo Watch 4 Pro بميزات متقدمة

كشفت شركة أوبو الصينية عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 4 Pro بالعديد من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق.

وتأتي ساعة أوبو الجديدة بتصميم مماثل للإصدار السابق، إلا أن الشركة غيرت مادة الصنع إلى الفولاذ المقاوم للصدأ عوضًا عن الألمنيوم، مما جعل الساعة أكثر متانة، ولكن أثقل وزنًا من الإصدار السابق.

وبلغ وزن ساعة أوبو 3 برو نحو 37 جرامًا، في حين زاد وزن الإصدار الجديد من الساعة إلى 52 جرامًا.

وصقلت أوبو التصميم الخارجي لجسم الساعة ليصبح ذا ملمس ناعم مقارنةً بالتصميم الخشن للزر الجانبي.

وصنعت أوبو الجزء السفلي من الساعة من من السيراميك الذي يوفر درجة متانة عالية، كما يعمل على تقليل فرصة حدوث التهاب الجلد نتيجة ارتداء الساعة.

وتأتي ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro بشاشة منحنية قياسها 1.9 إنشًا من نوع “أموليد”، بدقة 378 × 396 بكسل، مع كثافة بكسلات تصل إلى 326 بكسل لكل إنش.

وتأتي ساعة أوبو الجديدة بإصدارين؛ إصدار أسود وآخر فضي، مع مجموعة أسورة بألوان متعددة، وتدعم الساعة ميزة مقاومة الماء بمعيار 5 ATM.

وأضافت أوبو حزمة من الحساسات في الساعة يمكنها أن تُجري فحصًا سريعًا لمدة دقيقة لقياس بعض العلامات الحيوية الرئيسية مثل نبض القلب ونسبة الأكسجين، كما تستطيع الساعة إجراء تخطيط كهربي للقلب “ECG” واكتشاف بعض اضطرابات النظم القلبي مثل الرفرفة الأذينية AF.

وتستطيع الساعة أيضًا تتبع دورات النوم، ومستوى الضغط العصبي، ومرونة الأوعية الدموية، وغيرها من القياسات المهمة.

وتزعم أوبو أن الساعة يمكنها قياس مستوى السكر في الدم في الوقت الفعلي، وتنبيه المستخدم عند ارتفاع مستوى السكر بشكل غير طبيعي، كما يمكنها قياس درجة حرارة الجسم.

وتعمل ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro بمعالج سنابدراجون+W5 مع معالج آخر إضافي للمهام البسيطة ذات الاستهلاك الأقل للطاقة، وذاكرة عشوائية بحجم 2 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 32 جيجابايت، وبطارية بسعة 570 ميلي أمبير يمكنها أن تدوم حتى 5 أيام متواصلة عند تفعيل الوضع الكامل للساعة، وتقل هذه المدة إلى النصف مع الاستخدام الكثيف للساعة، وعند تفعيل وضع توفير الطاقة يمكن أن تصمد البطارية حتى أسبوعين، ويمكن شحن البطارية سريعًا.

وتحتوي الساعة على شريحة إلكترونية eSIM تتيح الاتصال بشبكات الجيل الرابع، وتدعم أيضًا تقنية NFC، إلا أن تلك الميزتين قد تقتصران على السوق الصينية، علمًا بأن الساعة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر واي فاي وبلوتوث 5.

ويبدأ سعر ساعة أوبو Oppo Watch 4 Pro من 320 دولارًا أمريكيًا قابلة للزيادة بحسب الإصدار، وستكون الساعة متاحة للشراء بدايةً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.