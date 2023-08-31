أوبو تطلق ساعتها الذكية Oppo Watch SE بسعر منخفض

كشفت شركة أوبو عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch SE التي تقدمها بسعر منخفض مقارنةً بالإصدارات الأخرى التي تصدرها الشركة.

وتأتي ساعة أوبو بشاشة ذات قياس 1.75 إنشًا من نوع “أموليد” بدقة 375 × 430 بكسل، وتنتج كثافة بكسلات تصل إلى 326 بكسل لكل إنش.

وتعمل الساعة بمعالج سنابدراجون وير 4100، وهو معالج قديم نسبيًا بتقنية معالجة 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية بحجم جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 8 جيجابايت.

وتحمل ساعة Oppo Watch SE تصميمًا ذا وزن خفيف يبلغ 31 جرامًا فقط، وتحتوي على بطارية بسعة 400 ميلي أمبير، يمكنها أن تدوم لثلاثة أيام متواصلة، أو 10 أيام عند تفعيل وضع حفظ الطاقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع، إذ يمكنها أن تدوم حتى يوم كامل عند شحنها لمدة عشر دقائق فقط، في حين يستغرق شحن البطارية كاملةً نحو ساعة.

وتضم الساعة شريحة إلكترونية eSIM للاتصالات الخلوية، وتدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC للدفع الإلكتروني، لكن توفر تلك الميزتين يعتمد على كل دولة على حدة، كما تدعم الساعة الاتصال عبر واي فاي وبلوتوث 5.

ويمكن للساعة قياس نبض القلب على مدار الساعة، والتنبيه في حالة اكتشاف نبض غير منتظم، وكذلك مراقبة جودة النوم، ونسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم الساعة معيار 5 ATM لمقاومة الماء.

وتطرح أوبو ساعة Oppo Watch SE بسعر 150 دولارًا أمريكيًا، مع أساور مصنوعة من البوليمر والجلد والسيليكون، وستكون متاحة في السوق الصينية، كما ستتوفر في الأسواق العالمية.