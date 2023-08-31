أمور تنبغي مراعاتها قبل شراء نظام أمان ذكي لمنزلك

تشهد التكنولوجيا تطورات متسارعة في عصرنا الحالي، وقد أصبحت أنظمة الأمان الذكية للمنازل من بين الابتكارات التي تقدم حلاً متكاملاً لمراقبة منازلنا وتأمينها. ومع تزايد اعتمادنا على الأجهزة الذكية والاتصالات عبر الإنترنت، أصبح بإمكاننا الآن مراقبة منازلنا عن بُعد بطريقة بسيطة عبر نظام أمان ذكي.

ولكن عند التفكير في إضافة نظام أمان ذكي للمنزل، عليك التأكد من بعض الأمور المهمة لتتمكن من اختيار النظام المناسب لمنزلك واحتياجاتك الخاصة، وسنستعرض في هذا المقال أهم الجوانب التي تجب مراعاتها قبل شراء نظام أمان ذكي لمنزلك:

1- حدد الاحتياجات الأمنية لمنزلك:

تختلف الاحتياجات الأمنية من منزل إلى آخر وتعتمد على ما تحاول حماية منزلك منه. إذ تحتاج إلى تقييم مستوى الأمان الذي تريده بناءً على معدل الجريمة في منطقتك وحجم منزلك. وإذا كنت قلقًا بشأن عمليات الاقتحام أو السرقة، فيجب عليك البحث عن نظام أمان متقدم مزود بأجهزة استشعار للحركة.

إذا كنت تعيش في منزل صغير، فإن كاميرا خارجية بسيطة أو جرس باب مع دعم تصوير الفيديو سيكون مناسبًا لك. ومع ذلك، إذا كان المنزل كبير، فيجب إضافة شبكة واسعة من الكاميرات وأجهزة استشعار الحركة وأجهزة الإنذار لتغطية جميع الأبواب والأماكن التي يمكن أن يتسلل منها أي شخص.

2- تعرف أنواع نظم الأمان المنزلية:

بعد أن تكون لديك فكرة عن مدى تعقيد نظام الأمان الذي تريده لمنزلك، عليك استكشاف الخيارات المتاحة واختيار المناسب منها. وسيعتمد نوع النظام الذي ستختاره على عاملين هما: نوع الاتصال والمراقبة.

معظم الأنظمة الأمنية المتاحة في الوقت الحالي لاسلكية، وهذا يعني المرونة وسهولة التثبيت وقلة الحاجة إلى الصيانة المتكررة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الأنظمة السلكية أكثر متانة بشكل عام ولن تقلق بشأن قوة الإشارة، لكنها تتطلب الكثير من الحفر والأسلاك.

بالنسبة للمراقبة، تتيح لك معظم أنظمة الأمان مراقبة الحركة حول منزلك من الكاميرات وأجهزة استشعار الحركة. من ناحية أخرى، يمكنك اختيار أنظمة المراقبة المتطورة إذا كنت تريد استجابة أسرع للطوارئ ودعمًا من المتخصصين، ومع أن هذا الخيار أكثر أمانًا، إلا أنه يأتي بتكاليف أعلى بسبب رسوم الاشتراك المرتفعة. ومعظم الأشخاص لا يحتاجون إلى مثل هذه الخدمة ما لم يكن هناك خطر كبير على حياتك أو حياة أفراد عائلتك، أو أنك تعيش في منزل كبير جدًا ولا يمكنك مراقبة الكاميرات والتنبيهات بنفسك.

3- الأسعار:

من المهم أن تكون لديك فكرة واضحة عن سعر نظام الأمان الذي تود إضافته إلى منزلك، ويجب الأخذ بالاعتبار أن السعر سيشمل تكاليف الصيانة والترقية والتي ستُدفع في وقت لاحق من إضافة النظام.

وبالنسبة إلى التكاليف الأولية، فتشمل نفقات شراء نظام الأمان وتركيبه، واعتمادًا على نوع الأجهزة التي تشتريها وجودتها، يمكن أن تكون التكلفة الأولية مرتفعة.

ثم تأتي تكاليف الصيانة في حالة تعرض النظام لأي مشكلة، بالإضافة إلى تكلفة تحديث النظام واستبدال بطاريات أجهزة الإنذار والكاميرات وأجهزة الاستشعار المختلفة.

4- الأجهزة والمزايا:

هناك العديد من الأجهزة والمزايا التي يمكنك التفكير فيها عند شراء نظام أمان ذكي للمنزل، فهناك أنواع مختلفة من أجهزة الإنذار وأجهزة الاستشعار المتاحة، مثل: أجهزة الكشف عن الحركة، وأجهزة الكشف عن تسرب المياه، وأجهزة الكشف عن الضوضاء، وأجهزة الكشف عن كسر الزجاج، وسيعتمد اختيار الأجهزة المناسبة على احتياجاتك الخاصة.

أما بالنسبة إلى المزايا المتوفرة في تلك الأجهزة، فإن أفضل طريقة لتحديد المزايا التي تحتاجها في أي جهاز هي التفكير في الغرض الذي ستستخدم ذلك الجهاز من أجله.

على سبيل المثال: يتمثل دور جرس الباب الذكي في تعريفك بالشخص الموجود عند باب منزلك من خلال هاتفك الذكي. لذلك، عند شراء جرس باب ذكي، ضع في اعتبارك عوامل مثل: دقة الصورة وجودتها ووضع الرؤية الليلية والميكروفون المدمج.

أما الميزة الأهم التي يجب أن تتأكد منها عند شراء أي نظام أمان ذكي لمنزلك هي التكامل القوي مع الأجهزة المحمولة. بهذه الطريقة، ستتمكن من مراقبة أي نشاط مشبوه عن بُعد من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو حتى جهازك القابل للارتداء.

5- عملية التركيب:

تأتي العديد من أنظمة الأمان مزودة بمعدات مجهزة سابقًا وتعليمات واضحة حول كيفية تركيبها. وكل ما عليك فعله هو ربط أجهزة الاستشعار والكاميرات وتوصيلها بشبكة الواي فاي الخاصة بك.

من ناحية أخرى، تتطلب أنظمة الأمن الأكثر تقدمًا تركيبًا احترافيًا، إذ تأتي مع أسلاك معقدة وقد تتطلب التكامل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.

لذا، عندما تبدأ بالبحث عن نظام أمان منزلي، تعرف تفاصيل الأجهزة وابحث عن تعليمات التركيب والإعداد، وتأكد من كونها بسيطة أم معقدة، وهل ستتمكن من تركيبها بنفسك أم أنك ستحتاج إلى شخص مختص.