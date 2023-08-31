آبل تخطط لإيقاف دعم العملاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تعتزم آبل إيقاف الدعم الفني الذي تقدمه لعملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل إكس – تويتر سابقًا – ويوتيوب، بالإضافة إلى المنتدى الرسمي الخاص بالدعم.

وأفاد موقع MacRumors التقني نقلًا عن مصادر مطلعة بأن خطة آبل ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، ولن يتمكن عملاء الشركة من التواصل مع موظفي آبل عبر تلك المنصات للحصول على الدعم والمساعدة.

وذكر أحد المصادر أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، لن يقدم حساب الدعم الخاص بآبل على منصة إكس “AppleSupport@” ردودًا بشرية على العملاء الذين يرسلون رسائل مباشرة إلى الحساب.

وبدلاً من ذلك، سيتلقى العملاء ردًا آليًا يوضح الطرق الأخرى التي يمكنهم من خلالها الاتصال بالشركة لتلقي المساعدة.

وستوقف آبل المساعدة الفنية التي تقدمها للعملاء في قسم التعليقات لمقاطع الفيديو المحملة على قناة الشركة للدعم في يوتيوب، كما ستُلغي وظيفة “أخصائي الدعم” في منتدى الشركة الرسمي للدعم.

وعرضت الشركة على موظفيها المتأثرين بالقرار الانتقال إلى تقديم الدعم للعملاء عبر الهاتف بعد تلقي التدريب اللازم، إلا أن بعضهم غير قادرين على ذلك التحول أو يرفضونه.

ولا تسمح آبل للموظفين المتضررين بالانتقال إلى أقسام أخرى يمكنهم فيها تقديم الدعم عبر المحادثات النصية، إلا إذا كان ذلك ضروريًا من الناحية الطبية، مما أثار استياء بعض أعضاء فريق التواصل الاجتماعي الذين سيتعين عليهم الاختيار بين الانصياع للقرار أو ترك العمل داخل الشركة، وفقًا للمصادر.

وبررت آبل قرارها للموظفين بأن الكثير من عملائها يفضلون الدعم عبر الهاتف.