تقرير: آبل تختبر تقنية جديدة لإجراء تحولات جذرية في صناعة أجهزتها

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية يوم الأربعاء بأن شركة آبل تختبر طابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع الإطارات الفولاذية لبعض ساعاتها الذكية القادمة.

وذكر التقرير، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن تقنية الإنتاج سوف تلغي الحاجة إلى قطع أجزاء من المعدن لتشكيل المنتج، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه تصنيع الأجهزة ويساعد أيضًا على الحفاظ على البيئة.

وأضاف التقرير أن لهذا النهج القدرة على تبسيط سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، وإذا نجحت الاختبارات مع ساعات آبل، فسوف تتطلع الشركة إلى استخدام التقنية في المزيد من المنتجات على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال التقرير إن الشركة تخطط أيضًا لتطبيق هذه العملية على ساعتها المصنوعة من التيتانيوم (آبل ووتش ألترا) Apple Watch Ultra، ولكن آبل لا تخطط لإجراء هذا التحول حتى عام 2024.

ووفقًا للتقرير، عملت شركة آبل وموردوها منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات على تطوير هذه التقنية بهدوء.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، اختبرت الشركة العملية باستخدام علب فولاذية مخصصة لساعة (آبل ووتش سيرس 9) Apple Watch Series 9، التي من المقرر أن يُكشف عنها الشهر المقبل.

ويُعتقد أن هذا النهج يفيد البيئة؛ لأنه يستخدم فقط الكمية التقريبية من المعدن اللازم لإنشاء حاويات الجهاز.

وفي خطوة أخرى نحو الاستدامة، تخطط شركة آبل لاستخدام مواد جديدة لتحل محل الجلود في بعض حافظات هواتف آيفون الجديدة وغيرها من الملحقات، وذلك وفق ما نقلت بلومبرج عن أشخاص آخرين مطلعون على الأمر.

هذا، وقد أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء الماضي رسميًا أنها ستعقد حدثًا خاصًا في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون الجديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن حدث الإطلاق، الذي سوف يُقام في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، سوف يُبَّث عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.