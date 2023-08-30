Fairphone 5 يضع معيارًا جديدًا لدعم أندرويد

أعلنت شركة الهواتف الذكية الهولندية Fairphone 5، وهو أحدث هواتفها المنتج بشكل مستدام والقابل للإصلاح، حيث صنعت الشركة الهاتف الجديد بنسبة 70 بالمئة من مواد ذات مصادر أخلاقية ومعاد تدويرها على يد عمال يتقاضون أجرًا معيشيًا، وهو مصمم ليكون من السهل إصلاحه من خلال فترة الدعم البرمجية الطويلة.

وقالت الشركة: “يمكنك استخدام صندوق Fairphone لشحن هاتفك القديم إلينا من أجل إعادة تدويره نيابةً عنك”. ويأتي Fairphone 5 مع ضمان لمدة 5 سنوات ودعم برمجي حتى عام 2031 على الأقل، مما يجعله يدوم طويلًا.

وتحصل على أندرويد 13، وتخطط الشركة لتقديم خمسة تحديثات لنظام التشغيل على الأقل. ويعد هذا الهاتف سهل الإصلاح، وكل ما تحتاجه هو مفك براغي، وهناك عشر وحدات يمكنك استبدالها بنفسك، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى ورشة إصلاح، وتبيع Fairphone وشركائها الوحدات.

وتشمل الوحدات شاشة OLED الجديدة والكاميرات الخلفية والأمامية ومنفذ USB والبطارية. وتأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.46 بوصة وبدقة 1224×2700 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز وذروة سطوع تبلغ 880 شمعة في المتر المربع، وهي مغطاة بزجاج Gorilla Glass 5.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.45 مع دعم تقنية HDR ومجال رؤية يبلغ 90 درجة وميزة التثبيت الإلكتروني للصور والتقريب الرقمي بقدرة 1,5x، وهي قادرة على التقاط الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثنائية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري والإلكتروني للصورة مع مجال رؤية يبلغ 84.1 درجة وتقريب رقمي بقدرة 8x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي ووضع الماكرو والتثبيت الإلكتروني للصورة مع مجال رؤية يبلغ 117 درجة، وهي قادرة على التقاط الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، كما أنها قادرة على التقاط الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

واختارت شركة Fairphone مجموعة شرائح Qualcomm QCM 6490، وهي جزء صناعي يتمتع بدعم برمجي طويل الأمد. وتشتمل وسائل الاتصال الأخرى على Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2 و NFC. ويدعم مودم 5G المزيد من النطاقات.

ويأتي هاتف Fairphone 5 مزودًا ببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط القادر على شحن البطارية من 0 بالمئة إلى 50 بالمئة خلال 20 دقيقة، ويجب أن تدوم البطارية المشحونة بالكامل لمدة يوم ونصف اليوم، ومن السهل جدًا استبدال البطارية القديمة ببطارية جديدة.

ويوجد إصدار واحد فقط من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتتوفر فتحة microSD تقبل بطاقات تصل سعتها إلى 2 تيرابايت، وذلك بسعر 700 يورو، وما عليك سوى اختيار اللون أو طلب الإصدار الشفاف الجديد، حيث من المقرر أن يبدأ الشحن في 14 سبتمبر.