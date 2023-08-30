هيئة الاتصالات: تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة بنسبة 33%

​​​أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثاني من عام 2023 لمبادرة “Game Mode”​​، الذي كشف عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 33% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 2022.

كما بيّن التقرير وصول جميع مقدمي الخدمة لنسبة تحسن بلغت 100% في درجة استقرار جودة تجربة الألعاب الإلكترونية عند تعدد استخدام الإنترنت أثناء اللعب، وهو ما يعرف تقنيًا باسم (Bufferbloat).

قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية:

كشف التقرير أيضًا عن فوز شركة (STC) بجائزة المشغل البلاتيني بعد تحقيقها أعلى نتيجة في عدد من المعايير، من أبرزها استضافة الألعاب الإلكترونية محليًا، وتحسين جودة تجربتها، إضافة لدعم باقات الألعاب الإلكترونية، ودعم مجتمع اللاعبين وتوفير منصات الألعاب السحابية.

كما تضمن التقرير نتائج أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية عبر منصات الألعاب في المملكة وذلك بالمقارنة مع سرعات الباقات لدى المستخدمين، حيث تصدرت شركة موبايلي قائمة المشغلين في نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة (بلاي ستيشن) PlayStation بنسبة 91%، ومنصة STEAM بنسبة 59%، ومنصة XBOX بنسبة 100%.

وأوضح التقرير تصدر شركتي STC، وموبايلي في أفضل معدل زمن استجابة لثماني ألعاب وهي Call of Duty، و FIFA، و Apex Legends، و PUBG Mobile، و VALORANT، و OVERWATCH2، و Rocket League، و Battlefield.

كما تصدرت شركة (STC) القائمة في خمس ألعاب وهي: Fortnite ، و Dota2، و World of Warcraft، و Rainbow Six Siege، League of Legends، فيما تصدرت شركة (موبايلي) القائمة في لعبتين وهما: Among Us، و PUBG.

مبادرة Game Mode:

وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمن سبل إسهام المستخدمين في مبادرة “Game Mode” وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز “مقياس الإنترنت الثابت” الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.

تأتي مبادرة “​Game Mode” في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.