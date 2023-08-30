هاتفا Mate X3 و P60 Pro من هواوي.. الاندماج الفائق بين الإنتاجية والترفيه والتصوير  

يُعد الجمع بين الأداء العالي وتوفير تجربة تصوير متميزة إضافة إلى امتلاك خصائص ترفيهية من عوامل القوة التي تجعل الهاتف الذكي خيارًا أساسيًا لدى المستهلكين، وهذه العوامل حرصت هواوي على توفرها في هواتفها الرائدة، على سبيل المثال لا الحصر في هاتفي HUAWEI Mate X3، و HUAWEI P60 Pro.

أولًا؛ هاتف HUAWEI P60 Pro:

يُعد هاتف HUAWEI P60 Pro تحفة فنية مصممة بدقة تخدم عشاق التصوير الفوتوغرافي، إذ إنه مستوحى من الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر، ويتميز لون روكوكو بيرل – Rococo Pearl الفريد من نوعه بالأناقة والجمال مع ملمس فريد مشتق من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي.

وجمعت هواوي بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro.

يؤكد الهاتف أيضًا على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضوء العين (Eye of Light) لوحدة الكاميرا، مما يدمج جوهر التصوير في جمالياته.

من جهة ثانية، يعدّ نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة. فمع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، وذات فتحة العدسة الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بمرور كمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. ومع وجود محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.

يتميز الهاتف أيضًا بزجاج كونلون (Kunlun Glass) المتين للغاية، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي. لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات. يضمن زجاج كونلون، إلى جانب مقاومة الماء IP68 ، طول عمر الهاتف، مما يجعله متينًا بقدر ما هو أنيق.

وفي هذا السياق، وبمناسبة عروض الصيف من هواوي، سيكون هاتف HUAWEI P60 Pro متاحًا بسعر يبدأ من 3599 ريالًا سعوديًا مع هدايا قيّمة وذلك عبر موقع هواوي عبر الإنترنت وعدد من تجّار التجزئة المعتمدين.

ثانيًا؛ هاتف HUAWEI Mate X3:

هاتف HUAWEI Mate X3 هو هاتف ذكي قابل للطي بشاشة كبيرة يضع معيارًا جديدًا للتصميم النحيف والخفيف الوزن بين الهواتف القابلة للطي. إذ إنه واحد من أنحف وأخف الهواتف الذكية القابلة للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 11.08 مم فقط عند طيّه و5.3 مم عند فتحه.

كما أنه خفيف الوزن بشكل لا يصدق، حيث يزن 239 جرامًا فقط، حيث إنه يحقق هذه المعادلة في تقليل الوزن من خلال الألمنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية الفائقة الخفة. ويوفر الهيكل الدائري الرباعي المنحني قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها.

يحقق هذا الهاتف أيضًا بعض التطورات الكبيرة في المتانة مع الشاشة الخارجية Kunlun Glass والشاشة الداخلية القابلة للطي المقاومة للصدمات. توفر تقنية الزجاج المبتكرة للجهاز مزيدًا من المتانة والحماية.

ومع كاميرا Ultra Vision XMAGE، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 أيضًا إمكانات تصوير قوية، فهو مزود بكاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا Telephoto بدقة 12 ميجابكسل التي تدعم التقريب البصري بمعدل 5 أضعاف.

يلتقط هاتف HUAWEI Mate X3 الصور بتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة في جميع ظروف الإضاءة. باختصار، يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 مزيجًا لا مثيل له من التصميم والمتانة وأداء قويًا للكاميرا، مما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها مع شاشة كبيرة.

يتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي بسعر 6999 ريالًا سعوديًا مع هدية قيمة عبر موقع هواوي الإلكتروني، وعدد من تجار التجزئة المعتمدين.